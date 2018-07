Corinthians divulga relacionados sem Roger e só Jonathas como centroavante

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians só terá um centroavante à disposição para o clássico com o São Paulo na noite deste sábado, no Morumbi. O titular Roger ficou fora da lista de relacionados por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. Jonathas, assim, tem grandes chances de ser aproveitado no clássico. Outra novidade da relação é o volante Douglas.

Jonathas entrará em campo como titular caso Loss mantenha o esquema 4-2-3-1, com Jonathas na referência do ataque e uma linha de três jogadores atrás, composta por Romero, Rodriguinho e Mateus Vital (ou Clayson).

A lista montada por Loss não traz nenhuma opção para o comando de ataque. Assim como Roger, Matheus Matias tambpem ficou fora. O cenário traz a possibilidade de o Corinthians entrar em campo novamente sem centroavante, no esquema 4-2-4, idealizado por Fábio Carille ainda no Campeonato Paulista.

Nessa formação, Jonathas ficaria fora da equipe. Clayson e Jadson, por sua vez, passariam a lutar por uma vaga no meio-campo do time, ao lado de Romero, Rodriguinho, Mateus Vital e Jadson (ou Clayson).

No setor defensivo, o Corinthians não terá supresas. O time entrará em campo com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar. Gabriel será o primeiro volante, com Renê Junior mais à frente.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Cássio e Caique

Laterais: Fagner, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Douglas e Renê Júnior

Meias: Rodriguinho, Jadson, Danilo, Pedrinho, Mateus Vital, Rodrigo Figueiredo e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Clayson, Emerson Sheik e Jonathas