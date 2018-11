Corinthians e São Paulo empatam no Itaquerão pela 33ª rodada do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corinthians e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1 no Itaquerão neste sábado (11). O resultado não foi nada bom para as duas equipes, que têm objetivos diferentes nesta reta final do Brasileiro.

Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos, pra delírio da torcida em Itaquera. Uma grande jogada de Ralf, que acertou um belo chute forte e rasteiro. Aos 35 minutos a bola sobra para Brenner, que fica livre e em condição legal pra empatar a partida para o tricolor paulista.

O São Paulo foi a 58 pontos e permaneceu na mesma quarta colocação, três pontos acima do Grêmio. Mas pode ser ultrapassado, caso o Grêmio vença o Vasco amanhã em Porto Alegre.

Já o Corinthians foi a 40 pontos e, por enquanto, sobe para a 11ª posição. O problema é que ele pode perder a posição para Vasco, Botafogo e Ceará, caso eles vençam seus jogos amanhã. Na pior das hipóteses, pode cair para 14º lugar na tabela e passar sufoco nas últimas rodadas.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos; Ralf e Araos; Pedrinho (Clayson), Jadson e Romero; Danilo (Thiaguinho). T.: Jair Ventura.

SÃO PAULO: Jean; Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins (Everton); Bruno Peres, Jucilei (Nenê), Hudson, Liziero e e Reinaldo; Gonzalo Carneiro (Brenner) e Diego Souza. T.: Diego Aguirre

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo dos Santos (PR)

Cartões amarelos: Bruno Alves, Bruno Peres e Jucilei (SAO); Araos (COR)

Público/Renda: 43.122 pagantes/R$ 1.911.492,99

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão vermelho: Araos (COR)

Gols: Ralf (COR), aos 26 minutos do 2º tempo; Brenner (SAO), aos 35 minutos do 2º tempo