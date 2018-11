Corinthians é único time não-europeu bi mundial, diz Fifa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa reacendeu a polêmica em torno dos títulos mundiais. A entidade máxima do futebol disse nesta quinta-feira (22) que o Corinthians é o único time não-europeu a ganhar o Mundial de Clubes mais de uma vez.

"O único clube fora da Europa que venceu o Mundial de Clubes mais de uma vez? Só pode ser o Corinthians! Relembre como o time ficou no topo do mundo pela segunda vez, em 2012", escreveu a Fifa no Twitter.

Em outubro do ano passado, a Fifa reconheceu os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais. Assim, Santos (1962 e 1963), Flamengo (1981) e Grêmio (1983) passaram a ser reconhecidos de tal forma pela entidade. A disputa do torneio ocorreu de 1960 a 2004.

Dessa forma, o São Paulo, campeão do Mundial de Clubes em 2005, foi reconhecido como tricampeão mundial pela Fifa, pois ganhou também a Copa Intercontinental duas vezes, em 1992 e 1993.

O Corinthians conquistou a primeira edição do Mundial de Clubes organizado pela Fifa, em 2000. O torneio teve oito participantes e foi disputado no Brasil -o time alvinegro disputou a competição como representante do país sede.

A segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa só foi disputada em 2005. O bicampeonato corintiano foi conquistado em 2012, no mesmo ano em que a equipe ergueu a taça da Libertadores. Na decisão do torneio internacional, os corintianos venceram o Chelsea por 1 a 0, gol do atacante Paolo Guerrero.

Os maiores vencedores do Mundial de Clubes organizado pela Fifa são Barcelona e Real Madrid, com três troféus cada. O Corinthians é o único bicampeão do torneio. Inter, São Paulo, Bayern de Munique, Milan, Inter de Milão e Manchester United têm uma conquista cada.