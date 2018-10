Corinthians empata com o Vitória e não vence desde setembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parecia até que o Corinthians iria encerrar o jejum de vitórias neste domingo (21). Nos acréscimos, marcou o gol do que seria o 2 a 1 sobre o Vitória, em Salvador. Mas o time baiano empatou minutos depois.

Assim, o Corinthians segue sem vencer uma partida desde 26 de setembro, quando derrotou o Flamengo pela Copa do Brasil. Após o triunfo, acumulou quatro derrotas e dois empates. O retrospecto deixa o time alvinegro na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Neste domingo, o time repetiu os mesmos erros de partidas anteriores: dificuldade na criação de jogadas e raros chutes ao gol. No início, não conseguia criar e teve uma finalização nos primeiro 30 minutos de jogo.

O Vitória saiu na frente, com Rhayner, aos 9 min. O Corinthians empatou com Jadson ainda na primeira etapa. Roger fez o segundo gol corintiano nos acréscimos, mas Neilton empatou novamente aos 48 minutos da etapa final.

Se vencesse, o Vitória ultrapassaria o próprio Corinthians na tabela. Com o empate, o time do técnico Jair Ventura manteve os três pontos de vantagem sobre o Vitória.

Os paulistas somam agora 36 pontos --são cinco de vantagem sobre o Ceará, o primeiro time do grupo do descenso.

O Corinthians volta a campo sábado (27), quando recebe o Bahia em Itaquera às 19h. Já o Vitória, que chegou a 33 pontos com o empate, enfrenta o São Paulo no Barradão na sexta-feira (26), às 19h30.

Em razão da eleição, no domingo (28), os jogos da próxima rodada do Nacional serão disputados na sexta-feira, no sábado e na segunda-feira.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Aderllan e Fabiano; Arouca, Willian Farias e Rhayner (Rodrigo Andrade); Lucas Fernandes (Neilton), Erick e Walter Bou (Léo Ceará).

T.: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas (Araos); Romero, Jadson, Emerson Sheik (Roger) e Pedrinho (Clayson).

T.: Jair Ventura

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (ambos do PR)

Cartões amarelos: Lucas Ribeiro (Vitória); Douglas, Romero, Roger e Clayson (Corinthians)

Público: 18.663 torcedores.

Gols: Rhayner (VIT), aos 8min do primeiro tempo, Jadson (COR), aos 31min do primeiro tempo; Roger (COR), aos 45min do segundo tempo, e Neilton (VIT), aos 48mins do segundo tempo.