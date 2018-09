Corinthians fará treino aberto no Itaquerão antes de semi da Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians decidiu marcar um treino aberto para se aproximar da torcida antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A diretoria escolheu a próxima terça-feira (25), às 15h, véspera do confronto com os cariocas, para que a equipe treinada por Jair Ventura trabalhe diante dos torcedores na Arena Corinthians.

Para quem faz parte do programa Fiel Torcedor, basta levar a carteirinha e 1 quilo de alimento. Já quem não é sócio-torcedor precisa entregar a doação no sábado para conseguir pegar o ingresso para o treinamento. A troca também será feita em Itaquera, no próximo sábado (22). ONGs receberão os produtos arrecadados pelo Corinthians.

Neste ano, os corintianos já organizaram outro treino aberto no estádio e em véspera de decisão. Em abril, a torcida chegou a invadir o gramado após o penúltimo treino antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

O time, então dirigido por Fábio Carille, acabou campeão do torneio estadual mesmo atuando no Allianz Parque, casa do rival.

Agora, a partida de volta contra o Flamengo acontecerá no Itaquerão, no dia 26, às 21h45. No primeiro duelo, no Maracanã, as equipes empataram sem gols. Assim, qualquer novo empate fará com que a vaga na final da Copa do Brasil seja definida nos pênaltis.

Antes do jogo de mata-mata, entretanto, os alvinegros encaram o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 16h de domingo, também em Itaquera.