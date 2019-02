Corinthians faz gol no início, segura Palmeiras e vence primeiro dérbi da temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde desse sábado (2), no Allianz Parque. O gol da partida foi marcado por Danilo Avelar aos 7 minutos do primeiro tempo.

O resultado é importante para a equipe de Fábio Carille, que se recuperou após um início conturbado de campeonato. Até então, tinha vencido apenas uma vez.

Com o resultado, a equipe é provisoriamente a segunda colocada do Grupo C do torneio, com 7 pontos, mas pode ser ultrapassada caso o Bragantino vença sua partida contra a Ponte Preta neste domingo.

O Palmeiras ficou mais com a bola durante o jogo e chegou mais ao ataque. Teve chances claras de gol com Dudu, que acertou a trave, com Felipe Melo e Carlos Eduardo, que cabecearam para fora, e com Borja, que finalizou mal na pequena área. Todas no primeiro tempo. O Corinthians aproveitou sua única chance na primeira etapa para fazer seu gol.

Na segunda etapa o Corinthians limitou-se a se defender, enquanto o Palmeiras tentava, mas sem muita inspiração: ficou com a bola, e rondou a área, mas não conseguiu criar chances claras como no primeiro tempo.

A equipe de Felipão conheceu sua primeira derrota na temporada. Até então havia vencido três vezes e empatado uma. Mesmo com o revés, segue líder do Grupo B do Paulista, com 10 pontos.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Gustavo Scarpa) e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo (Felipe Pires) e Borja (Deyverson).

T.: Luiz Felipe Scolari

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo; Ralf e Ramiro (Richard); Mateus Vital (Gustavo Silva), Jadson (Pedrinho) e Sornoza; Gustagol.

T.: Fábio Carille

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Ribeiro da Costa

Público/Renda: 38.550 torcedores/R$ 2.716.603,30

Cartões amarelos: Jadson, Fagner, Felipe Melo, Bruno Henrique, Danilo Avelar, Mayke, Henrique

Cartões vermelhos: Deyverson

Gol: Danilo Avelar (COR), aos 7min do primeiro tempo.