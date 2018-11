Corinthians flerta com campanha do rebaixamento após 25ª derrota em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os planos do Corinthians de enfim afastar o risco de rebaixamento no Brasileirão terminaram em preocupação real depois da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último domingo, no Engenhão. O time alvinegro, que atingiu o 25º revés na temporada, ainda está cinco pontos à frente do primeiro time da zona do descenso, o América-MG.

Após mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, os jogadores mais experientes comentaram a situação do Corinthians. Depois de 32 rodadas disputadas, a pontuação é quase igual à do ano do rebaixamento - em 2007, o time somava 38 pontos e ocupava a 17ª posição, contra os 39 atuais, que lhe deixam no 11º lugar.

"Hoje, era fundamental a vitória para sair ali de trás de vez e pensar um pouco mais na frente, mas perdemos o jogo. Temos de pensar no clássico [contra o São Paulo] e buscar a vitória que nos vai tirar dessa situação", ressaltou Danilo, que iniciou a partida como titular.

Cássio, por sua vez, teve um discurso mais otimista ao afirmar que o Corinthians precisa de mais duas vitórias para escapar da queda à Série B. Mas a campanha corintiana no segundo turno mostra que a tarefa não é tão simples. Nos 13 jogos, a equipe obteve apenas três triunfos.

Já o técnico Jair Ventura repetiu o discurso feito após a vitória sobre o Bahia na penúltima rodada. A ideia do treinador, que perdeu seis dos 13 jogos à frente da equipe, é continuar pensando jogo a jogo, sem fazer contas.

"No dia 2 de dezembro, quando terminar a partida contra o Grêmio, vamos ver onde vamos chegar. O Corinthians não pode nunca olhar para baixo, não vai ser com uma vitória que a gente vai olhar para cima ou com uma derrota que vamos olhar para baixo", frisou o treinador.

RECORDE DE DERROTAS

A vitória do Botafogo no Engenhão ainda fez o Corinthians atingir uma marca ingrata. Depois de 70 partidas disputadas, incluindo os jogos da Florida Cup em janeiro, o time paulista atingiu chegou a 25 derrotas em 2018, mesmo número das temporadas 2003 e 2006.

Mais da metade dos resultados negativos foram registrados no Campeonato Brasileiro - são 13 placares adversos, seis deles somente no returno da competição. Em 2007, por exemplo, o time havia perdido 12 jogos até a 32ª rodada e perdeu mais duas até o término do campeonato.

O Corinthians enfrentará o São Paulo em Itaquera no próximo sábado. Os corintianos ainda receberão Vasco e Chapecoense em casa, nas rodadas 35 e 37 respectivamente. O time ainda enfrentará Cruzeiro, Atlético-PR e Grêmio como visitante.