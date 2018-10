Corinthians goleia o Rio Preto e fatura pela 1ª vez o título do Brasileiro feminino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro feminino pela primeira vez em sua história. Nesta sexta-feira (26), a equipe alvinegra goleou o Rio Preto por 4 a 0, no Parque São Jorge, na segunda partida da decisão da competição.

No primeiro jogo, realizado no último sábado, em São José do Rio Preto, o clube venceu por 1 a 0. Assim, precisava apenas de um empate para conquistar o título.

Mesmo com a vantagem, o Corinthians partiu para cima do rival desde o início. Antes do primeiro minuto, Millene abriu o placar. Cinco minutos depois, Yasmin, de falta, ampliou.

A equipe alvinegra completou o placar na etapa final. Aos 6, Marcela fez o terceiro em cobrança de falta. Aos 23, Adriana fechou o placar.

O Corinthians criou seu próprio time feminino neste ano após fazer uma parceria com o Audax nas duas últimas temporadas. O clube tem uma folha salarial de aproximadamente R$ 85 mil -uma das maiores da modalidade.

Já a folha salarial do Rio Preto, que buscava o bicampeonato do torneio -venceu pela primeira vez em 2015, é de R$ 37 mil.