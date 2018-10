Corinthians minimiza declarações de agente de Pedrinho após gol anulado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pessoas ligadas ao Corinthians minimizaram as declarações do agente do meia-atacante Pedrinho após o gol anulado do atleta na final da Copa do Brasil. Will Dantas disse que o episódio ocorrido na decisão contra o Cruzeiro "foi a gota d'água" e indicou a saída do jogador do clube alvinegro.

A diretoria corintiana viu exagero na manifestação do empresário nas redes sociais. O clube entende que Pedrinho só sairá do Corinthians caso haja o pagamento da multa contratual de 50 milhões de euros (R$ 213 milhões).

Will Dantas disse que Pedrinho tem três propostas de times de ponta do futebol europeu. Segundo ele, o interesse aumentou depois das últimas atuações do meia-atacante.

Mais cedo, no Instagram, o agente indicou que Pedrinho não vestirá mais a camisa do Corinthians, clube que o revelou para o futebol -o jogador está no time profissional desde o começo da temporada passada.

"É muito difícil trabalhar num país de desonestos como esse Brasil onde as pessoas fazem o que querem e fica por isso mesmo, país de 'entendidos' e safados, queria aqui de coração deixar o meu agradecimento para essa enorme torcida do Corinthians que sempre esteve ao nosso lado, nunca esqueceremos de vocês", escreveu.

Pedrinho entrou em campo na etapa final e logo foi às redes do Cruzeiro. No lance, ele arriscou um chute colocado de longe e venceu o goleiro Fábio. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães, porém, anulou o gol após consultar o VAR - o juiz apontou falta de Jadson em Dedé.

Com a vitória por 2 a 1 em Itaquera, o Cruzeiro conquistou o hexa da Copa do Brasil. O time mineiro já havia vencido o Corinthians por 1 a 0 no Mineirão na partida de ida.