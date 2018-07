Corinthians negocia Rodriguinho e meia faz despedida no clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians irá perder mais uma peça importante para a sequência da temporada. O clube acertou a venda do meia Rodriguinho para o Pyramids, do Egito, mesmo time do atacante Keno, ex-Palmeiras, e Alberto Valentim, ex-técnico do Botafogo. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte.

Segundo apurou a reportagem, as partes já chegaram a um acordo e Rodriguinho depende apenas de exames médicos e a troca de alguns documentos para ser oficializado como reforço do time egípcio. Os valores estão abaixo do que era sonhado pela diretoria alvinegra.

Apesar da transferência praticamente certa, Rodriguinho ainda estará em campo no clássico da noite deste sábado (21), contra o São Paulo, no Morumbi. Segundo apurou a reportagem, o própria meia pediu para disputar o jogo, que deve marcar a sua despedida.

Antes de Rodriguinho, o Corinthians acertou a saída de outros dois titulares da equipe para o exterior: o lateral esquerdo Sidcley, que fechou com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o zagueiro Balbuena, que foi para o West Ham, da Inglaterra.