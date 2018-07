Corinthians pega o Botafogo em busca de evolução

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início de trabalho de Osmar Loss à frente do Corinthians teve uma vitória em sete jogos. Por isso, o treinador prometeu que um novo time surgiria depois da Copa do Mundo.

De fato, a equipe alvinegra que vai enfrentar o Botafogo nesta quarta, às 21h45, em Itaquera, estará reformulada. Mas não exatamente como Loss queria.

O técnico já previa as saídas de Balbuena, Sidcley e Maycon e utilizou o período de 15 dias de treinos para preparar os substitutos. Pedro Henrique, Danilo Avelar e Renê Júnior são os novos titulares. Nas duas semanas de preparação, Loss teve o tempo que pedia para implantar suas ideias.

"Nossa resposta foi muito positiva. Readquirimos forma, confiança, qualidade e entendimento do nosso jogo. Não dá para falar se estamos com 60%, 70% ou 80% da nossa capacidade, mas estamos muito melhores do que antes da parada", disse o treinador.

Com 16 pontos, o Corinthians está em décimo na classificação do Brasileiro. Na competição, o time alvinegro não vence há quatro rodadas -duas derrotas e dois empates.

O Botafogo está uma posição acima, com 17 pontos, e vem com uma sequência melhor nas últimas quatro rodadas -duas vitórias e duas derrotas. A grande transformação da equipe aconteceu no comando, com a saída do técnico Alberto Valentim para o futebol egípcio. O novo treinador é Marcos Paquetá.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior, Rodriguinho, Mateus Vital; Romero, Roger. T.: Osmar Loss

BOTAFOGO

Jefferson; Luís Ricardo, Carli, Igor Rabello, Gilson; Rodrigo Lindoso, Marcelo, Leo Valencia; Luiz Fernando, Aguirre, Kieza. T.: Marcos Paquetá

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Rodrigo D'Alonso Ferreira