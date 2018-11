Corinthians perde do Atlético-PR e ainda não livra risco de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians ainda corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mesmo que pequeno. Com a derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), a equipe não conseguiu afastar o perigo da queda para a Série B.

A equipe do técnico Jair Ventura tem 43 pontos e pode ser alcançada pelo América-MG e pela Chapecoense, ambos com 37, nas duas rodadas finais. Os catarinenses jogam nesta quinta-feira (22), contra o Sport, em Chapecó.

O Corinthians não vence fora de casa há mais de um turno. A última vitória longe de Itaquera foi contra o Vasco, no dia 29 de julho, pela 16ª rodada.

Além da situação do clube na tabela, quem também vive momento delicado é Jair Ventura. O treinador corintiano venceu somente quatro partidas desde que assumiu o time, uma delas pela Copa do Brasil.

O gol da vitória do Atlético-PR, na Arena da Baixada, foi marcado pelo zagueiro Léo Pereira, que aproveitou cobrança de escanteio de Raphael Veiga, da esquerda, para cabecear e marcar aos 7min do segundo tempo.

Com o triunfo, o Atlético-PR continua com chance de obter vaga na Libertadores por meio do Brasileirão. A equipe de Tiago Nunes chegou aos 53 pontos, ocupando o sétimo lugar, e está a três do Atlético-MG, que fecha o G-6.

O Atlético-PR também tem chance de ficar com a vaga na Libertadores pela Copa Sul-Americana. A equipe está na disputa da semifinal contra o Fluminense e obtém a classificação se for campeã.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Atlético-PR enfrenta o Ceará na Arena da Baixada, no próximo domingo. Já o Corinthians tentará a reabilitação no Itaquerão, contra a Chapecoense, no mesmo dia.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho González (Matheus Rossetto), Wellington, Raphael Veiga; Nikão (Marcinho), Pablo, Rony (Marcelo Cirino). T.: Tiago Nunes

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Henrique, Léo Santos, Danilo Avelar; Ralf (Emerson Sheik), Thiaguinho (Araos), Jadson, Pedrinho, Mateus Vital (Clayson); Danilo. T.: Jair Ventura

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Rossetto (Atlético-PR); Ralf, Thiaguinho, Danilo Avelar e Fagner (Corinthians)

Gol: Léo Pereira, aos 7min do segundo tempo