Corinthians perde do Red Bull no Itaquerão em último jogo antes de dérbi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último compromisso antes de seu primeiro clássico contra o Palmeiras em 2019, o Corinthians foi derrotado. Nesta quarta-feira (30), a equipe alvinegra levou 2 a 0 do Red Bull, em pleno Itaquerão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os dois gols da equipe de Campinas saíram no segundo tempo e ambos pelo alto. Ytalo, atacante com passagem apagada pelo São Paulo em 2016, aproveitou um desvio dentro da grande área e se antecipou a Cássio para abrir o placar. O segundo gol, marcado por Bruno Tubarão, veio em novo cabeceio após cruzamento da direita, sem chances para o goleiro corintiano.

A derrota marcou a estreia do zagueiro Manoel com a camisa do Corinthians. O centroavante argentino Boselli também fez seu primeiro jogo como titular no time comandado por Fábio Carille.

Com o resultado, o Corinthians fica em terceiro lugar no Grupo C, com quatro pontos. A Ferroviária tem o mesmo número, mas melhor saldo de gols -o time de Araraquara joga nesta quinta (31) contra o Ituano.

Foi também a segunda derrota do Corinthians no Estadual. O atual campeão estreou com um empate diante do São Caetano. Posteriormente, perdeu para o Guarani, em Campinas, e venceu a Ponte, no Itaquerão, no sábado passado.

O Red Bull, por sua vez, conquistou sua primeira vitória no Paulista. A equipe dirigida por Antônio Carlos Zago chegou aos cinco pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo A, atrás de Santos e Ponte Preta.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque, no sábado (2). Será o primeiro clássico que os dois rivais disputarão neste Campeonato Paulista. Já o Red Bull tentará embalar contra a Ferroviária, novamente fora de casa, na segunda-feira (4).

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Henrique, Léo Santos (Danilo Avelar); Ralf, Thiaguinho (Pedrinho), Ramiro, Jadson (Gustavo), Mateus Vital; Boselli. T.: Fábio Carille

RED BULL

Julio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Rafael Carioca; Jobson (Barreto), Pio (Bruno Tubarão), UIllian Correia; Ytalo, Osman, Roberson (Everton). T.: Antonio Carlos Zago

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Juiz: Vinicius Furlan

Cartões Amarelos: Fagner (Corinthians); UIllian Correia e Pio (Red Bull)

Gols: Ytalo, aos 29min, e Bruno Tubarão, aos 48min do segundo tempo