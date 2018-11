Corinthians perde para Botafogo e pode cair duas posições no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo neste domingo (4), no estádio Nilton Santos, o Corinthians permanece na 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. O time ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Ceará, que jogam hoje.

O Botafogo foi a 38 pontos e subiu duas posições, chegando ao 13º lugar na tabela e conseguindo estabelecer distância da zona de rebaixamento -antes da partida, a equipe estava a apenas um ponto do América-MG, primeiro dentro da zona da degola.

A equipe carioca abriu o placar ainda no primeiro tempo, quando estava melhor na partida, com gol contra de Ralf, do Corinthians, aos 27 minutos. Ao tentar tirar a bola da área, o volante sem querer mandou para o gol de Cássio, que não chegou a tempo de fazer a defesa. A arbitragem, porém, registrou o gol para Rodrigo Lindoso, do Botafogo.

O Corinthians chegou a assumir o comando do jogo no segundo tempo, mas era pouco efetivo e sofria com os contra-ataques adversários. O Botafogo ainda teve duas boas chances de ampliar o placar em cruzamentos. Em uma delas, de frente para o gol, Rodrigo Lindoso mandou para a trave.

A um minuto do final, na melhor chance dos corintianos na partida, Léo Santos chutou em cima do goleiro Gatito Fernández e não conseguiu levar sua equipe ao empate.

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Jean (Matheus Fernandes), Lindoso, Renatinho (Pimpão) e Leo Valencia; Erik e Brenner (Aguirre).

T.: Zé Ricardo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel (Roger); Romero (Clayson), Araos e Pedrinho; Danilo (Mateus Vital).

T.: Jair Ventura

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Público/Renda: 19.132 pagantes, 21.463 (total)/R$ 195.995,00

Cartões amarelos: Leo Valencia (Botafogo); Henrique e Léo Santos (Corinthians)

Gol: Lindoso (BOT), aos 28 minutos do primeiro tempo.