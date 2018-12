Corinthians quer volta ao passado com Carille

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Carille, 45, está de volta ao Corinthians. Sete meses após deixar o clube rumo ao Al Wehda, da Arábia Saudita, o técnico foi repatriado pelo time paulista para substituir Jair Ventura, 39, demitido na segunda-feira (3), um dia após o término do Campeonato Brasileiro.

À Folha o diretor de futebol da equipe alvinegra, Duílio Monteiro Alves, confirmou o acerto com o treinador. O clube vai pagar a multa rescisória do técnico, que terá um contrato de dois anos, até dezembro de 2020.

"Existe uma multa contratual, a gente não fala em valores, mas o Corinthians vai cumprir o contrato dele fazendo o pagamento dessa multa", disse Duílio. Pouco depois, o clube oficializou em suas redes sociais a informação do retorno do técnico.

Para tirar Carille do Al Wehda, o Corinthians vai desembolsar cerca de 750 mil dólares (R$ 2,9 milhões), valor previsto como multa no contrato do treinador com o time árabe.

Ainda de acordo com Duílio, o técnico já tem participado do planejamento do Corinthians para a temporada 2019.

"A partir do momento em que chegamos a um acordo com ele [Carille], a gente passou a conversar sobre o planejamento. Lógico que ele tem a função dele lá como treinador, a gente tem muito cuidado com isso para que ele saia e deixe a porta aberta, como ele deixou aqui no Corinthians", afirmou o diretor.

Em sua volta ao Parque São Jorge, Carille terá a missão de resgatar os bons resultado. Com Jair Ventura à frente da equipe, o time alvinegro ficou apenas na 13ª colocação do último Campeonato Brasileiro e brigou até a penúltima rodada para evitar o risco de um novo rebaixamento.

Foi um cenário bem diferente daquele deixado por Carille. Efetivado como técnico do Corinthians em dezembro de 2016, o ex-auxiliar iniciou sua jornada no ano seguinte e comandou a equipe em 104 jogos, com 55 vitórias, 30 empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 62,5%. Esse rendimento o levou às conquistas do Paulista (2017 e 2018) e do Brasileiro de 2017.

Ex-auxiliar de Tite, em quem sempre espelhou o seu trabalho, Carille resgatou o estilo de futebol com o qual torcida corintiana mais se identifica: armou um forte sistema defensivo e um ataque cirúrgico.

O maior reflexo dessa filosofia de jogo ocorreu no primeiro turno do Nacional de 2017, quando o Corinthians passou 19 jogos invicto, com 14 vitórias e 5 empates, desempenho fundamental para a confirmação do título.

Quando o técnico se transferiu para o Al Wehda, em maio deste ano, a diretoria corintiana tentou repetir a fórmula que deu certo. Efetivou o então auxiliar Osmar Loss, 43.

Em 25 jogos, ele teve aproveitamento de 46,6%, com 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, duas nas oitavas da Libertadores, diante do Colo Colo, que resultaram na eliminação. Foi justamente a queda diante dos chilenos que provocou a demissão de Osmar Loss em setembro, quando o time paulista foi buscar Jair Ventura.

Nesta segunda passagem, Carille carregará uma pressão diferente daquela que enfrentou quando assumiu o time alvinegro pela primeira vez.

Além de não ser mais uma aposta, defenderá o terceiro melhor aproveitamento entre técnicos corintianos nesta década, com 62,5%, abaixo apenas de Tite (69,8%, de 2015 a 2016) e Mano Menezes (64,5%, de 2008 a 2010).

Isso, porém, não será nada fácil com o atual elenco alvinegro. Desde a conquista do Brasileiro de 2017, o time passou por desmanche. Seis titulares da campanha deixaram o clube: Pablo, Balbuena, Arana, Rodriguinho, Maycon e Jô.

As peças de reposição não conseguiram manter o nível da equipe no segundo semestre de 2018. Com a queda no rendimento, o Corinthians lutou para não ser rebaixado.

Além do técnico campeão, Duílio promete reforços para a equipe em 2019. Segundo o dirigente, serão até quatro jogadores novos em condições de serem titulares.

"Já trouxemos muitos garotos, muitas apostas no decorrer de 2018. Alguns deram resultado agora no fim de ano, outros ainda não. A gente pretende trazer agora atletas mais experientes", afirmou.

Um meia e um atacante são as prioridades da equipe.

Para trazer os reforços, o clube terá que driblar a sua realidade financeira. De acordo com o último balanço, o déficit de 2018 é de cerca de R$ 17,3 milhões. A expectativa é que o clube liquide o saldo negativo deste ano com a premiação da Copa do Brasil.

Com o vice-campeonato, receberá um total de R$ 31,9 milhões -R$ 20 milhões pela segunda posição, R$ 6,5 milhões pela participação nas semifinais, R$ 3 milhões pelas quartas de final e R$ 2,4 milhões pelas oitavas. No entanto, ficará longe de quitar a dívida total, avaliada em R$ 500 milhões.

PERFIL - Fábio Carille, 45

Natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, começou no time de sua cidade e passou por mais 18 clubes, até encerrar sua carreira no Grêmio Barueri, em 2007. No mesmo clube, tornou-se auxiliar técnico e, em 2009, transferiu-se para o Corinthians. Efetivado como treinador do profissional em 2017, já no seu primeiro ano conquistou Paulista e Brasileiro. Em 2018, após o bi no estadual, foi para o Al Wheda. Comandou o time da Arábia Saudita em 11 jogos até acertar seu retorno ao Brasil