Corinthians repete estratégia e vê torcedores lotarem Arena antes da final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians repetiu a receita para reverter a vantagem do Cruzeiro na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Itaquerão. Na tarde desta terça-feira, véspera da decisão, torcedores alvinegros compareceram em peso para assistir ao último treino do time antes da partida. De acordo com o clube, 38 mil espectadores foram à Arena Corinthians.

A estratégia de abrir o último treino antes de jogos decisivos passou a ser adotada no ano passado, quando a Arena virou palco das atividades antes de clássicos contra Palmeiras, em fevereiro e novembro, e São Paulo, em setembro.

Na atual temporada, o clube abriu treino outras duas vezes. Em abril, antes da segunda final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. Na ocasião, 37 mil pessoas assistiram à atividade numa sexta-feira à noite. Mais recentemente, os atletas treinaram na Arena diante dos torcedores na véspera do duelo com o Flamengo -a equipe alvinegra venceu por 2 a 1 e garantiu a vaga na final.

O Corinthians precisa vencer o Cruzeiro por dois gols de diferença para conquistar o tetra da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0 no Mineirão. Se os corintianos venceram por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.