Corinthians segura o Flamengo em empate sem gols no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu segurar o Flamengo em um empate sem gols no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, disputado nesta quarta-feira (12), em um Maracanã que recebeu 53.303 pessoas.

Na segunda partida de Jair Ventura no comando, a equipe corintiana apostou em proposta ainda mais cautelosa do que na derrota para o Palmeiras, no último domingo (9), pelo Brasileiro.

Com a entrada de Gabriel no lugar de Roger, que não pode defender o clube na Copa do Brasil, o volante se juntou a Ralf e Douglas no meio-campo, aumentando o poder de marcação. Assim, Jair Ventura procurou primeiro frear o ímpeto dos flamenguistas, para depois tentar sair em contra-ataque, apostando na velocidade de Clayson e Romero.

No momento defensivo, a dupla fechava pelos lados do campo, formando em alguns momentos uma linha de cinco homens no meio, com Jadson mais adiantado esperando a retomada da bola para tentar acionar um dos dois.

Na primeira etapa, o Flamengo chegou a ter mais de 60% da posse de bola, um pouco atrapalhada pelo estado ruim do gramado do Maracanã. Porém, os cariocas esbarraram na defesa do adversário e passaram a tentar ameaçar o Corinthians em chutes de longa distância e bolas pelo alto.

Mesmo com a bola nos pés do rival, as chances mais claras de abrir o placar no primeiro tempo foram do Corinthians, que desperdiçou ambas.

Paquetá recuou bola perigosa para a defesa rubro-negra e entregou no pé de Clayson. O atacante invadiu a área em velocidade pela direita, mas chutou mal e acertou a rede pelo lado de fora. Logo na sequência, após boa tabela entre o camisa 25 e Jadson, Douglas recebeu em boa condição de marcar, mas o chute cruzado saiu torto.

O segundo tempo manteve a tônica do primeiro, com o Flamengo tentando jogar com a bola no pé para criar as chances de gol. Mas o time novamente mostrou dificuldades para quebrar o bloqueio rival.

Então, o técnico Mauricio Barbieri tentou dar mais poder de área com as entradas de Henrique Dourado e Lincoln. Após as mudanças, o Flamengo passou a buscar ainda mais a bola aérea, que só ajudou a confirmar as boas atuações de Henrique e Léo Santos no miolo de zaga corintiano, além de Cássio, de atuação segura no Rio de Janeiro.

Com o empate sem gols, Jair Ventura chega a sua segunda partida no comando do Corinthians sem vencer —na estreia, ele perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, pelo Brasileiro. O clube não vence há quatro jogos. Na última vitória, o 2 a 1 sobre o Colo-Colo em Itaquera, ainda sob ordens de Osmar Loss, a equipe acabou eliminada da Copa Libertadores.

Corinthians e Flamengo voltam a se encontrar pela semifinal da Copa do Brasil no próximo dia 26, às 21h45, em São Paulo.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar; Everton Ribeiro, Diego, Paquetá (Willian Arão) e Vitinho (Lincoln); Uribe (Henrique Dourado). T.: Maurício Barbieri

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Paulo Roberto), Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Romero, Gabriel (Araos), Douglas e Clayson (Mateus Vital); Jadson. T.: Jair Ventura

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 48.822 pagantes, 53.303 presentes

Renda: R$ 2.395.595,00

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Douglas (COR)