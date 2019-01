Corinthians sofre, mas derrota o Red Bull nos pênaltis e vai às oitavas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians passou por alguns sustos, mas conseguiu uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo ao derrotar o Red Bull nos pênaltis (4 a 2) na noite desta segunda-feira, em Itu. O time corintiano, que busca o 11º título da competição, ficou no empate por 2 a 2 no tempo normal, com gols de Fabrício Oya e Rafael Bilu -Luis Phelipe fez os dois gols da equipe adversária.

Nos pênaltis, o Corinthians acertou todas as cobranças: Fabrício Oya, João Celeri, Gustavo Mantuan e Caetano marcaram. Já o Red Bul perdeu duas. Chrigor bateu por cima do gol, e Léo parou nas mãos do goleiro Diego. Feitosa e Moreira, por sua vez, converteram.

Com o resultado obtido no estádio Novelli Júnior, a equipe do técnico Eduardo Barroca enfrentará o Visão Celeste, time do Rio Grande do Norte, na sequência da Copinha.

O primeiro tempo em Itu foi extremamente movimentado em Itu. Aos cinco minutos, o Red Bull saiu na frente do placar em um chute de longe de Luis Phelipe, que bateu forte e não deu chance ao goleiro Diego. O Corinthians buscou o empate e fez 1 a 1 aos 27. No lance, Fabrício Oya pegou o rebote na entrada da área e foi às redes pela quinta vez na Copinha.

O Corinthians não demorou muito para virar o jogo. Depois de um cruzamento de Janderson, que bateu no travessão, Rafael Bilu, na sobra, chutou cruzado e venceu o arqueiro Belli. Mesmo com menos apoio nas arquibancadas, o Red Bull fez o segundo gol, novamente com Luis Phelipe. O atacante recebeu na frente, driblou o goleiro e marcou o segundo na partida.

Na etapa final, outro jogador do Corinthians teve de sair de campo por causa de uma lesão - na última partida da fase de grupos, contra o Ituano, Fessin quebrou a perna direita após um choque com o goleiro. Agora, o lateral esquerdo Lucas Piton levou ao pior ao disputar a bola com um companheiro de time, o volante Du. No lance, o pé de Piton ficou preso no gramado, com uma torção de joelho em seguida.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, no duelo que vale vaga nas quartas de final. Para alcançar as oitavas de final, o Visão Celeste eliminou Primavera-SP e Fortaleza no mata-mata. Na fase de grupos, foi o líder do Grupo 20, com duas vitórias e uma derrota.

VEJA OUTROS RESULTADOS DO DIA:

Atlético-MG 1x0 Água Santa

Grêmio 2x0 CSA

Primavera 1x1 Visão Celeste (2x3 nos pênaltis)

São Caetano 2x2 Coritiba (5x6 nos pênaltis)

Vasco 5x1 Manthiqueira

Audax 1x0 Fluminense

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL:

Rio Preto x Cruzeiro

Mirassol x São Paulo

Botafogo x Guarani

Palmeiras x Figueirense

Corinthians x Visão Celeste

Grêmio x Audax

Coritiba x Vasco

Atlético-MG x Volta Redonda/Portuguesa