Corinthians tem sequência decisiva para não correr riscos de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota na final da Copa do Brasil, o Corinthians terá que concentrar todas as suas atenções na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nas três próximas rodadas, o clube enfrentará rivais diretos contra o descenso.

Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 11ª colocação com 35 pontos -quatro a mais do que o Ceará, o primeiro clube da zona de rebaixamento. O time cearense, porém, tem um jogo a menos -enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira, no Mineirão, pelo complemento da 28ª rodada.

O primeiro dos três compromissos decisivos que o Corinthians tem será no próximo domingo (21), quando encara o Vitória, no Barradão, em Salvador. Seis dias depois, o adversário será o Bahia em duelo marcado para o Itaquerão. A sequência será encerrada no dia 4 de novembro no duelo contra o Botafogo.

Os três rivais estão atrás do Corinthians na tabela de classificação. O time carioca é o 12º colocado com 35 pontos -mesma pontuação corintiana, que leva vantagem no número de vitórias (9 a 8). O Bahia vem logo atrás com um ponto a menos, enquanto o Vitória tem 32 pontos.

Em 2007, quando foi rebaixado para a Série B, o Corinthians somava 34 pontos nesta altura do campeonato. O time, porém, ocupava o 18º lugar.

A meta corintiana é chegar aos 46 pontos. Desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes em pontos corridos, nunca um time com essa pontuação foi rebaixado.

A média de pontos do 17º colocado (o primeiro na zona de rebaixamento) nesse período é de 42 pontos.

"Lógico que preocupa. Estamos a quatro pontos da zona de rebaixamento. Temos sete, oito finais pela frente", disse o presidente Andrés Sanchez após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, na quarta-feira (27), no Itaquerão, pela segunda partida da final da Copa do Brasil.

"Nós temos que ficar tristes, mas temos esse direito até o próximo jogo, no Brasileiro. Ele é nosso foco agora. Temos que fazer o melhor possível para terminar o mais alto", disse o treinador Jair Ventura.

O Corinthians ainda pode sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, mas a situação é bem difícil. O clube está 11 pontos atrás do Atlético-MG, hoje a última equipe na zona de classificação para o torneio sul-americano.