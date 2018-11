Corinthians tenta contratar Tardelli, mas tem concorrência do Atlético-MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antigo sonho do Corinthians, o atacante Diego Tardelli voltou a ser alvo do clube paulista para a temporada 2019. A diretoria corintiana abriu negociações pelo atacante do Shandong Luneng, da China, nos últimos dias.

A reportagem apurou ainda que o Corinthians terá pela frente a concorrência do Atlético-MG, que também busca a contratação do atacante de 33 anos. O clube mineiro chegou a pedir prioridade no caso de o jogador voltar ao Brasil, mas não obteve sucesso -tampouco o clube paulista a terá.

Tardelli está em final de contrato na China, depois de defender o Shandong por três temporadas. Assim, o jogador já está livre para assinar um pré-contrato desde o começo de julho. Para contratá-lo, dessa forma, um clube teria de pagar luvas e os salários.

Consultadas pela reportagem, pessoas próximas a Tardelli creem, porém, que a tendência é que ele continue no futebol chinês por mais algumas temporadas.

O alto salário de Tardelli é um dos entraves que o Corinthians terá de enfrentar, pois o clube vive uma fase de contenção de custos. O teto salarial do elenco é de R$ 400 mil e a diretoria não pretende ultrapassá-lo. No mês passado, o presidente Andrés Sanchez chegou a afirmar que não faria loucuras para contratar o jogador.

"Tardelli interessa para qualquer clube. Ele vai ganhar sete milhões de euros por ano. Não podemos pagar, não vou fazer loucuras e não vou pagar mais de 400, 500 mil reais para jogador de futebol. O Brasil precisa de um limite. Tem time pagando um milhão. A conta vai chegar. Não vou fazer o que foi feito nos últimos anos", disse Andrés na ocasião.

Revelado pelo São Paulo, Tardelli chegou a visitar o CT do Corinthians no ano passado, antes de dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Meses antes, o clube paulista havia feito uma sondagem pelo atleta.