Corinthians treina para 40 mil antes de decisão com Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Arena Corinthians viveu uma tarde especial, nesta terça-feira (25), com a presença de mais de 40 mil torcedores para um treinamento. Trata-se da atividade de véspera para o duelo contra o Flamengo, pela semifnal da Copa do Brasil, que ocorre na quarta-feira (26).

Com ingressos trocados por alimentos no último sábado, o Corinthians recebeu torcedores e fez agradecimentos pela festa, realizada com a presença da Polícia Militar e sem incidentes.

"Eu já tinha feito um treino aberto, foi uma experiência muito boa. No Corinthians, não tem como ser diferente. Eu vejo como algo benéfico, não tem como ser pressão, pesado. Todos estão do nosso lado, vejo como algo bom, um incentivo, a gente começa a entrar no jogo", declarou Jair Ventura.

Se os torcedores esperam saber qual é a equipe titular para o duelo, porém, precisarão aguardar um pouco mais. Jair não informou a equipe, apesar de já ter indicado que será com a mesma estrutura do empate de domingo contra o Internacional.

A principal dúvida é entre Ralf e Gabriel, que treinaram com o mesmo colete nesta terça. Foram confirmadas as ausências de Jonathas e Paulo Roberto, lesionados, e que portanto ficarão de fora até mesmo do banco.

O provável Corinthians para o confronto é: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Douglas, Ralf (Gabriel), Jadson; Romero, Mateus Vital e Clayson.

Apenas a vitória interessa a Corinthians e Flamengo, pois a partida de ida, há duas semanas, no Maracanã, terminou sem gols. Uma nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.