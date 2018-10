Corinthians viaja para final com Fagner e Jonathas como novidades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de treinamento nesta segunda-feira (8), o Corinthians divulgou a lista de jogadores que viajam a Belo Horizonte para a decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, com o Cruzeiro. O lateral direito Fagner e o atacante Jonathas, recuperados de lesão, são as principais novidades.

O Corinthians já treinará em Belo Horizonte nesta terça para a decisão. A tendência é que Fagner, se realizar trabalho com bola sem dores, vá para a partida. Suspenso, o volante Douglas é o único desfalque.

Com isso, o Corinthians deve ter a seguinte escalação para encarar o Cruzeiro: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Gabriel, Jadson; Romero, Mateus Vital, Clayson.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque

Laterais: Fagner, Mantuan, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Vílson

Volantes: Gabriel, Ralf e Thiaguinho

Meias: Pedrinho, Danilo, Mateus Vital, Araos e Jadson

Atacantes: Emerson, Sergio Díaz, Romero, Clayson e Jonathas