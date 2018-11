Corinthians visita o Atlético-PR e inicia série decisiva para Jair Ventura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Ventura, 39, possui contrato com o Corinthians até dezembro de 2019. Mas isso não significa que ele tenha o seu emprego à frente da equipe garantido para a próxima temporada.

Com um aproveitamento de apenas 35% dos pontos no comando do time, Jair Ventura ainda precisa dar mais provas do seu trabalho à diretoria e à torcida do time alvinegro.

As três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, portanto, serão decisivas para o treinador corintiano. O primeiro compromisso da série será na noite desta quarta (21), contra o Atlético-PR, às 21h45, em Curitiba.

Com 43 pontos, o time alvinegro inicia a rodada na 12ª posição, com seis pontos de vantagem para o América-MG, o 17º colocado e primeiro na zona de rebaixamento.

Matematicamente, o Corinthians ainda não está livre do descenso. O risco de queda, contudo, é pequeno.

Em seu 17º jogo no comando, pela primeira vez Jair Ventura repetirá uma escalação. Ele mandará a campo a mesma formação que venceu o Vasco no último sábado (17), por 1 a 0, em Itaquera, resultado que permitiu ao time respirar mais aliviado.

A equipe paranaense, hoje a sétima colocada, ainda tenta terminar a competição entre os seis primeiros para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Atlético-PR tem três pontos de desvantagem para o Atlético-MG.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Lucho González, Wellington, Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Pablo, Nikão. T.: Tiago Nunes

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho, Mateus Vital, Jadson, Pedrinho; Danilo. T.: Jair Ventura

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)