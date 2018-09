Coritiba anuncia contratação do técnico Argel Fucks

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba anunciou na noite deste domingo (16) a contratação do técnico Argel Fucks, 44. Ele assume a vaga do ídolo Tcheco, que não conseguiu fazer o time paranaense engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro.

Campeão gaúcho em 2016 pelo Internacional e baiano em 2017 pelo Vitória, Argel estava desempregado desde maio, quando deixou o Criciúma.

Ele assume a equipe alviverde na 11ª colocação da Série B, com 36 pontos, a sete do Atlético-GO, primeira equipe na zona de acesso à elite do futebol nacional.

O próximo compromisso do Coritiba é na sexta-feira (21), contra o CRB, em Alagoas.