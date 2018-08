Coritiba apresenta mais dois modelos de camisas

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

O Coritiba apresentou nessa terça-feira (07) mais dois novos modelos de suas camisas produzidas pela marca própria, a 1909. A famosa Jogadeira, composta por listras verticais em verde e branco, e também o novo modelo de camisa de goleiro, que foi desenhada pelo Wilson, agora compõem o enxoval coxa-branca que será utilizado nos jogos.

“Com essas duas camisas buscamos estratégias que certamente vão trazer grande sucesso de vendas: A volta da Jogadeira com o verde mais escuro e o símbolo do Clube em tamanho maior e a camisa desenhada pelo principal ídolo da atualidade.”, afirmou o presidente do Coritiba, Samir Namur.

A nova coleção produzida pela marca 1909 poderá ser adquirida a partir desta quarta-feira (08), na loja Sou 1909, que abrirá pela primeira vez ao público. O principal ponto de vendas do clube, localizado no estádio Couto Pereira com entrada pela Rua Mauá, foi reformulado e agora conta com uma nova experiência de consumo dos itens do Coritiba. O atendimento da loja será de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h, e nos sábados das 09h às 16h. Nos dias de jogos do Coxa no Couto Pereira, o atendimento é até os 15 minutos do primeiro tempo. Exclusivamente nesta semana o horário será até as 19h30.

Nova Jogadeira

A camisa Jogadeira, tradicional modelo 2, vem com detalhes diferenciados. As listras verticais em verde e branco estão por toda a camisa, inclusive nas costas, atendendo a um pedido da torcida coxa-branca. A gola é em V, em verde, e a barra da camisa é branca, levando a frase “Lutaremos junto até o fim” na parte da frente.

Assim como o modelo 1, apresentado na última sexta-feira, a Jogadeira será vendida em dois modelos: o Torcedor e o Pro, sendo que o sócio do Coritiba terá 20% de desconto na compra. No primeiro deles, o tecido conta com tecnologia Keep Dry, desenvolvido para deixar o torcedor confortável e ajustado para a prática desportiva. Neste modelo, o escudo será bordado e as marcas de patrocinadores do clube estarão aplicadas em transfers. O valor de R$ 189,99 e para sócios R$151,20.

Já a versão Pro conta com tecnologia Keep Fit, desenvolvida para melhor desempenho dos atletas. O tecido é em poliéster microfilamentado com tratamento UV/DRY e propriedades de elasticidade que ajudam o material a se ajustar ao corpo, também possui aplicação térmica com furos a laser que auxiliam na transpiração. A marca e o escudo são aplicados em Twill 3D brilhante, detalhes que enriquecem ainda mais o material deixando-o leve, assim como a aplicação dos patrocínios que serão sublimados. O valor desta versão é R$229,99 e para sócios R$183,92.

Camisa goleiro Wilson

Um dos modelos mais esperados pela torcida coxa-branca é a camisa que foi desenhada com auxílio do goleiro Wilson. Foi ele quem escolheu os detalhes que fizeram a camisa ficar ainda mais especial. Em uma cor neon, com o escudo do Coritiba em preto, assim como as demais aplicações, a camisa conta com uma textura estilizada em forma de W em todo o tecido. No peito, o autógrafo de Wilson está destacado. Nas costas, vai a marca W84. A gola também em preto é em formato careca. Outros detalhes na manga e nas costas encerram o layout da camisa. Em ambos modelos, assim como em todos materiais do clube, há o selo de autenticidade da camisa 1909. Esta camisa estará disponível nas modelagens jogo, infantil e feminina.

Ainda há outros dois modelos de camisas de goleiros que compõem o enxoval do Coritiba produzido pela 1909. Desta maneira, será possível que os goleiros do clube joguem também com essas duas outras camisas que poderão ser conhecidas pela torcida na loja Sou 1909.