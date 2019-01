Coritiba comemora aniversário de 102 anos do primeiro título do Paranaense

Silvio Rauth Filho

O Coritiba completou nessa segunda-feira (dia 21) aniversário de 102 anos do primeiro título do Campeonato Paranaense. A conquista ocorreu em 21 de janeiro de 1917, com a vitória por 2 a 1 sobre o Britânia. O troféu foi válido Estadual de 1916, que iniciou em abril de 1916 e foi acabar em janeiro de 1917.

No total, o Coritiba somou 11 vitórias, nenhum empate e duas derrotas naquela edição. As únicas derrotas foram para o Savóia, de Curitiba.

Um dos destaques da equipe era Maxambomba, artilheiro da competição com 18 gols em 13 partidas. O capitão e técnico da equipe era o lendário Fritz Essenfelder.

Maxambomba é considerado o primeiro jogador do futebol paranaense a chegar à seleção brasileira. Porém, não há registro oficial dessa façanha. O jogador marcou 37 gols em 34 jogos pelo Coritiba, segundo o grupo Helênicos, que estuda a história do clube. Após defender o Coxa de 1915 a 1921, Maxambomba foi contratado pela Portuguesa.

Outros artilheiros do Coritiba naquela edição foram Naujoks (oito gols) e Kurt (cinco).

PARTICIPANTES

Participaram da competição outros cinco clubes de Curitiba: Reco Reco, Savóia, Paraná Sports Club, Espartano e América. O outro competidor era o Rio Branco, de Paranaguá.

O América fez uma fusão com o Internacional em 1924 e deu origem ao Athletico Paranaense. O Britânia deu origem ao Colorado, em 1971. E o Colorado virou Paraná Clube em 1989, com a fusão com o Pinheiros.

PRIMÓRDIOS

O Coritiba foi fundado em 1909 e disputou a primeira edição do Campeonato Paranaense, ocorrida em 1915. O título daquele ano ficou com o Internacional. O Coxa terminou em quarto lugar aquele ano, atrás também do Paraná Sport Club (vice) e do América (terceiro).

RECORDISTA

O Coritiba é o maior campeão do Campeonato Paranaense, com 38 títulos. O Athletico está em segundo lugar nesse ranking, com 24 estaduais. Em seguida, aparecem o Ferroviário (oito), o Paraná Clube (sete), o Britânia (sete), o Londrina (quatro), o Grêmio Maringá (três), o Palestra Itália (três) e o Pinheiros (dois). Outros 11 clubes venceram uma edição cada.