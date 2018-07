Coritiba confirma a contratação do zagueiro Rafael Lima

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

O Coritiba confirmou nessa sexta-feira (dia 13) a contratação do zagueiro Rafael Lima. Ele assinou contrato com validade até maio de 2020. O jogador é natural de Florianópolis e, até então, atuava no América-MG. Lá, anotou o gol do título do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017.

Além do clube mineiro, Rafael Lima também jogou no Figueirense (no qual iniciou sua carreira no futebol e conquistou o Campeonato Catarinense de 2006), no Ceará, no Al Sharjah, dos Emirados Árabes, e na Chapecoense, em que foi capitão .

Sua passagem pelo América-MG foi marcante, com mais de 70 jogos disputados e ainda a marca de ter sido o atleta que marcou o gol do título e do acesso do clube mineiro, no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado.