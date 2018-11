Coritiba confirma novo gerente de futebol e manterá Argel Fucks em 2019

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba confirmou a contratação de Rodrigo Pastana como gerente de futebol e irá manter Argel Fucks no cargo de técnico em 2019.

O clube anunciou o acerto com Pastana ainda na segunda-feira (19). O dirigente irá conceder entrevista coletiva nesta terça (20), para falar também da manutenção do comando técnico.

Além das chegadas, o Coritiba oficializou a saída de Paulo Pelaipe da gerência de futebol e de Tcheco da comissão técnica permanente do clube.

Pelaipe já havia avisado que deixaria o clube e participou de uma transição com Pastana. Já Tcheco sai após um ano em que foi auxiliar e técnico efetivo.

O contrato de Pastana é de um ano. Ele aceitou a proposta do clube mesmo em meio a uma turbulência política, que pode levar ao impeachment do presidente Samir Namur.

O Coritiba encerra a participação na Série B nesta sexta (23), no Couto Pereira, encarando o Fortaleza. A primeira partida em 2019 já tem data marcada: será em 20 de janeiro, contra o Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, pela abertura do Paranaense 2019.