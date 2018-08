Coritiba contrata Paulo Pelaipe, ex-Vasco e Grêmio, para diretor de futebol

Silvio Rauth Filho

O Coritiba divulgou nesse domingo (dia 26) à noite a contratação de Paulo Pelaipe, 67 anos, para o cargo de diretor de futebol. O profissional trabalhou por mais de 20 anos no Grêmio. Em 2018, estava no Vasco. Acabou demitido em junho. Em 2013, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. Em 2016 e 2017, trabalhou no Criciúma.

O cargo de diretor de futebol do Coritiba estava vago desde 11 de agosto, quando o presidente do clube, Samir Namur, demitiu Augusto de Oliveira. Foram demitidos juntos com ele o técnico Eduardo Baptista, o auxiliar-técnico Gustavo e o gerente de futebol Pereira.

Samir Namur avisou em entrevista coletiva que não contratará um gerente de futebol em 2018. A ideia é que Pelaipe faça as duas funções: diretor e gerente.

Pelaipe conquistou cinco títulos no Grêmio: Copa do Brasil de 2001, Série B de 2005, Gaúchos de 2001, 2006 e 2007.