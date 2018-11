Coritiba é goleado pelo São Bento e disputará a Série B em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba disputará a Série B novamente em 2019. O time foi goleado pelo São Bento por 5 a 2 na noite desta terça-feira (6) e deu adeus a qualquer chance matemática de acesso. Com 46 pontos, tem 11 a menos que o quarto colocado (Avaí), restando nove a serem disputados.

"Faltou atenção, faltou vontade... tem que honrar essa camisa", disparou o goleiro Rafael Martins, que está no clube desde 2010. "Tudo que a gente falar agora é sem moral nenhuma", disse o atacante Alecsandro, um dos mais experientes do grupo, que se disse envergonhado: "Eu muito mais. A minha história fala por mim, luto até o último minuto". Ele fez os dois gols do Coritiba no jogo.

A permanência na Série B repete a história de 2006, quando o Coritiba falhou em conseguir o acesso logo no primeiro ano em que voltava à jogar a Série B após ter subido em 1995. O time subiu em 2007, mas voltou a cair em 2009. Permaneceu na elite até 2017, quando acabou rebaixado. A participação de 2019 será a 12ª da equipe na Série B, a 10ª desde que foi adotado o sistema de acesso e descenso em 1989.

Nesta temporada, o Coritiba foi o clube que mais recebeu valores de cotas de TV, pouco mais de R$ 35 milhões, enquanto outras 18 equipes receberam cerca de R$ 6 milhões –o Goiás foi a outra exceção, com cerca de R$ 25 milhões. Em 2019, os valores serão iguais para todos os participantes.