Coritiba empata com CSA e perde chance de encostar no G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba perdeu chance de encostar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (16), a equipe paranaense ficou no empate por 1 a 1 em confronto direto com o CSA, no estádio Couto Pereira.

O Coritiba vinha de bons resultados e sete pontos conquistados nas últimas três rodadas. Por isso, viu a esperança de acesso à Série A aumentar. No entanto, o resultado diante dos alagoanos deixou a equipe na oitava colocação, com 45 pontos.

A partida representava um confronto direto para o Coritiba porque o CSA está fechando a zona de acesso à Série A. O time alagoano tem 51 pontos, na quarta colocação, e não pode mais ser ultrapassado na 32ª rodada.

No entanto, o CSA está sob alerta, pois venceu apenas uma vez nas últimas seis rodadas -ainda perdeu três jogos e empatou dois. Na próxima rodada, o time alagoano enfrentará o o Brasil de Pelotas, em casa, no dia 23.

Já o Coritiba, que não perde há cinco rodadas mas só ganhou duas partidas nesse período, enfrentará o Paysandu, no dia 27, no estádio da Curuzu, em Belém.

No jogo desta terça, o CSA saiu na frente com um gol de Didira, aos 9min do primeiro tempo. Os paranaenses não demoraram a dar o troco e, um minuto depois, decretaram o placar final com gol de Chiquinho.