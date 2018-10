Coritiba ‘ganha’ pênalti no fim e derrota o Juventude no Couto Pereira

Redação Bem Paraná

O Coritiba quase cedeu o empate ao Juventude, mas ganhou um pênalti ao fim da partida e conseguiu vencer por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (5), dentro do Couto Pereira. O técnico coxa-branca Argel Fucks havia alertado que o time gaúcho poderia ser uma ‘zebra’ em Curitiba e se precaveu. Quase não deu certo. A partida era válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão.

O adversário do Coritiba flerta com a zona de rebaixamento e ostenta o pior ataque da Série B. Marcou apenas 21 gols em 30 jogos, uma média de 0,7 gol por jogo. Além disso, foi quem menos venceu na competição: apenas seis vezes. Mas, fora de casa, o Juventude chegou a fazer 13 gols em 14 jogos e obteve quatro das seis vitórias na Segundona.

GOLS

O gol do Coritiba foi de Alecsandro, aos 2 minutos do 2º tempo. Foi o primeiro gol dele na Série B. O gol da vitória foi de Wilson, de pênalti, aos 53 minutos. O Juventude, que chegou a ficar com um jogador a menos, chegou ao empate aos 45 minutos, com Elias, que havia entrado no decorrer da 2ª etapa.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Coritiba foi a 43 pontos e subiu de 10º para 8º lugar. Está cinco pontos atrás do Avaí, 4º colocado e último time integrante da zona de acesso à Elite.

Veja aqui a classificação completa da Série B.

Pelas contas do aceso à primeira divisão, o número “mágico” é 65 pontos. Quem tiver essa pontuação fica com 99,9% de chance de acesso, de acordo com o site Chancedegol. Para o Coritiba, faltam 22 pontos. E restam oito rodadas para o fim da Série B. Em outras palavras, para chegar a 65 pontos, o time paranaense precisa vencer sete jogos e empatar um.

TREINADOR

O técnico Argel Fucks comandou o Coritiba pela terceira vez nesta Série B. Nos outros jogos, ele somou uma vitória e um empate.

TABELA

A próxima partida do Coritiba será no sábado (13). O time enfrenta o Figueirense em Florianópolis, a partir das 19 horas, pela 31ª rodada da Série B.

ESCALAÇÃO

O técnico Argel Fucks não fez nenhuma mudança dentre aquelas que ensaiou nos treinos durante a semana. E repetiu a escalação que derrotou o Avaí, no último sábado (30), incluindo o esquema tático 4-2-2-2.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba permitiu que o Juventude criasse algumas chances no começo, mas tomou conta do campo depois dos 20 minutos. O problema era acertar o alvo. Das sete finalizações da equipe, apenas uma foi na direção do gol – uma cobrança de falta de Jean Carlos que pegou na barreira e ficou fácil para o goleiro Douglas Silva. No lance mais polêmico da etapa, Guilherme Parede chegou a marcar um gol, após falha do goleiro, mas o árbitro deu impedimento do jogador coxa-branca. “A gente criou muitas oportunidades, faltou fazer o gol”, disse Parede.

SEGUNDO TEMPO

Tudo parecia mudar logo no começo do segundo tempo. Abner foi à linha de fundo e cruzou. Alecsandro se antecipou à marcação e tocou para dentro. A partir daí, o Coritiba procurou esfriar o jogo. Aos 13 minutos, Fucks trocou Jean Carlos por Yan Sasse no meio-de-campo. Aos 25, Abner sentiu dores na panturrilha e deu lugar a William Matheus na lateral-esquerda.

Aos 27 minutos, o meia-atacante Leandro Lima, do Juventude, reclamou do árbitro e acabou expulso. Em tese, isso facilitaria a vida do Coritiba. Mas o time, assim como no primeiro tempo, criou poucas chances e ainda finalizou mal. Acabou castigado com um gol de Elias aos 45 minutos. Aos 49, porém, o árbitro marcou toque de mão de Lucas dentro da área, após uma falta cobrada por Chiquinho. O goleiro Wilson cobrou e fechou o placar, aos 53 minutos.

ESTATÍSTICAS

Ao fim do jogo, o Coritiba teve 10 finalizações (3 no alvo), 62% de posse de bola, 89% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O Juventude teve 7 finalizações (2 no alvo), 38% de posse de bola, 90% de eficiência nos passes e nenhum escanteio. Os números são do Footstats.

CORITIBA 2 x 1 JUVENTUDE

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Alan Costa, Rafael Lima e Abner (William Matheus); Vitor Carvalho e Simião; Jean Carlos (Yan Sasse) e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro (Guilherme). Técnico: Argel Fucks

Juventude: Douglas; Felipe Mattioni, Micael, Rafael Bonfim e Pará (Matheus Bertotto); Rodrigo e Lucas; Tony (Elias), Leandro Lima e Hugo Sanches; Denner (Gabriel Valentini). Técnico: Luís Carlos Winck

Gols: Alecsandro (2-2º), Elias (45-2º), Wilson (53-2º)

Cartões amarelos: Jean Carlos, Elias, Felipe Mattioni, Abner

Expulsão: Leandro Lima (22-2º)

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Renda: R$ 68.058

Públlico: 4.116 (pagante), 4.376 (total)

Local: Couto Pereira, sexta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

1 – Hugo Sanches avança pela esquerda, corta para o meio e arrisca de fora da área. A bola sai à direita do gol

12 – Tony toca para Hugo Sanchez, que dribla Alan Costa e bate com curva, por cima do gol

16 – Jean Carlos chuta de longe, a 40 metros do gol. A bola sai rente à trave esquerda

17 – Felipe Mattioni cruza. Leandro Lima cabeceia para fora

21 – Leandro Silva arrisca de fora da área e manda à direita do gol

23 – Chiquinho cruza. O goleiro falha ao tentar dividir com Alecsandro pelo alto e Guilherme Parede domina e toca para dentro. O árbitro marca impedimento de Guilherme Parede

25 – Abner cruza. Alecsandro ganha de Bonfim pelo alto e cabeceia por cima

30 – Chiquinho recebe de Abner e toca para Guilherme Parede na área. Ele finaliza cruzado, na saída do goleiro, mas erra o alvo

32 – Pará recebe de Leandro Lima e chuta de fora da área. A bola assusta e sai à esquerda

36 – Jean Carlos cobra falta. A bola resvala na barreira e o goleiro pega

37 – Simião bate de longe e manda por cima

SEGUNDO TEMPO

2 – Gol do Coritiba. Abner tabela com Chiquinho, recebe e cruza. Alecsandro se antecipa a Rafael Bonfim e finaliza. A bola toca o travessão e entra

8 – Felipe Mattioni cruza. Tony finaliza na pequena área. A bola bate em Denner e sai

10 – Pará bate de longe. Wilson pega

12 – Guilherme Parede recebe, dribla um marcador e chuta à direita do gol

17 – Alecsandro faz bom passe para Yan Sasse que chuta a gol. O goleiro espalma. Na sobra, Guilherme Parede finaliza na rede do lado de fora, mas já estava impedido

21 – Lucas arremata de fora da área. A bola vai por cima

35 – Leandro Silva cruza rasteiro. Chiquinho, livre, desvia para fora

36 – Chiquinho arrisca de longe e manda para fora

43 – Leandro Chiquinho divide com o goleiro na pequena área e, após confusão, marca. O árbitro marca impedimento

45 – Gol do Juventude. Felipe Mattioni cruza. Elias sobe mais que a marcação e cabeceia para dentro

49 – Elias avança sem marcação e manda para fora

49 – Chiquinho cobra falta para a área; Vítor Carvalho cabeceia e acerta o braço de Lucas. O árbitro marca pênalti

53 – Gol do Coritiba. Wilson cobra o pênalti no meio do gol. Douglas Silva ainda toca na bola, mas não evita o gol