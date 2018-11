Coritiba improvisa na despedida e vence o campeão Fortaleza

Silvio Rauth Filho

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Fortaleza, nessa sexta-feira (dia 23) à noite, no Couto Pereira, pela última (38ª) rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não mudou a situação dos clubes. O time nordestino já era campeão antecipado. A equipe paranaense não tinha chances de acesso e nem risco de rebaixamento. Após essa partida, ficou em 9º lugar, com 52 pontos. A competição termina neste sábado. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Com o estádio quase vazio, o Coritiba até esboçou bom futebol em alguns momentos da partida, mas teve fraco desempenho na parte técnica. O Fortaleza, que deu folga a vários titulares, também teve uma atuação irregular.

No Coritiba, o técnico Argel Fucks fez duas improvisações na escalação: o ponta Pablo jogou na lateral-direita e o meia Matheus Bueno atuou como volante.

O gol da vitória só saiu aos 40 minutos do segundo tempo, em cruzamento de Pablo e cabeceio do centroavante Alecsandro.

Torcedora no Couto Pereira, durante Coritiba x Fortaleza - Foto: Geraldo Bubniak

VICE-ARTILHEIRO

Com o gol dessa sexta-feira, Alecsandro terminou 2018 como vice-artilheiro do Coritiba na temporada, com seis gols em 31 jogos. A artilharia ficou com o ponta Guilherme Parede, com 12 gols em 47 partidas.

PÚBLICO

O jogo registrou o segundo pior público do Coritiba no ano, com 1.567 pagantes. O pior foi contra o Goiás, na Série B, com 1.129 pagantes. A menor marca de 2018 no Paranaense ocorreu contra o Cianorte, com 2.234.

TÉCNICO

Esse foi o 11º jogo do técnico Argel Fucks no comando do Coritiba. Ele soma quatro vitórias, quatro empates e três derrotas com a equipe.

ESCALAÇÃO

O técnico do Coritiba, Argel Fucks, escalou sete pratas-da-casa na partida: Rafael Martins, Abner, Vitor Carvalho, Matheus Bueno, Kady, Nathan e Guilherme Parede. Os desfalques eram Rafael Lima e Guilherme, ambos suspensos, além de Chiquinho (joelho), Leandro Silva (muscular) e Wilson (joelho), em recuperação. As novidades na escalação foram a improvisação do ponta Pablo na lateral-direita e do meia Matheus Bueno como volante. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três tinha Guilherme Parede (esquerda), Kady (centro) e Nathan (direita).

O Fortaleza deu descanso a vários titulares e usou uma equipe mista.

PRIMEIRO TEMPO

As circunstâncias sugeriam um jogo modorrento, sem motivação. No entanto, os dois times até mostraram alguma vontade e apresentaram certas qualidades em campo. Mesmo assim, não chegou a ser um bom espetáculo. Os dois times tentaram controlar o jogo e o duelo no meio-campo foi intenso no primeiro tempo. O Coritiba levou perigo em dois cruzamentos e em duas cobranças de falta. O Fortaleza incomodou em três contra-ataques bem tramados.

SEGUNDO TEMPO

O Fortaleza voltou melhor para a segunda etapa e passou a dominar o jogo. O Coritiba só começou a incomodar a partir dos 20 minutos, com contra-ataques. Aos 20, Argel mudou o formato da equipe. O centroavante Pablo Thomaz entrou como extremo, aberto pela esquerda. Com isso, Guilherme Parede ficou centralizado no meio-campo. O 4-2-3-1 foi mantido. O gol da vitória veio aos 40 minutos. Pablo cruzou da direita e Alecsandro, de cabeça, mandou no canto.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 13 finalizações (6 certas), 45% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 7 escanteios. O Fortaleza somou 17 finalizações (2 certas), 55% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 8 escanteios. Os números são do Sofascore.

CORITIBA 1 x 0 FORTALEZA

Coritiba: Rafael Martins; Pablo, Alex Alves, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Matheus Bueno; Nathan (Vinícius Kiss), Kady (Pablo Thomaz) e Guilherme Parede (Julio Rusch); Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Fortaleza: Gabriel Felix; Tinga, Jussani, Adalberto e Leonan (Jean Patrick); Igor Henrique (Sérgio) e Marlon; Romarinho, Ederson e Rodolfo (Douglas Coutinho); Wilson. Técnico: Rogério Ceni

Gol: Alecsandro (40-2º)

Cartões amarelos: Pablo, Kady, Matheus Bueno, Guilherme Parede, Alan Costa (C). Leonan, Adalberto, Marlon (F)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Público: 1.567 pagantes (1.708 total)

Renda: R$ 28.891,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

10 – Falta na esquerda. Leonan cruza. Jussani cabeceia sobre o gol.

12 – Parede é derrubado perto da área. Kady cobra a falta com um chute rasteiro, no canto. O goleiro espalma.

25 – Falta na esquerda. Kady cruza na área. Alan Costa cabeceia no canto. O goleiro espalma.

30 – Ederson recebe na ponta direita, invade a área e tenta o gol por cobertura. A bola vai para fora.

45 – Contra-ataque. Rodolfo invade a área, corta o marcador e chuta sobre o gol.

Segundo tempo

5 – Escanteio. Leonan cruza. Jussani cabeceia perto, ao lado.

15 – Ederson chuta da meia-lua. Rafael Martins espalma no canto.

21 – Alecsandro parte livre na ponta esquerda e erra o passe para Nathan, livre na área. Grande chance perdida.

23 – Bom contra-ataque do Coritiba. Troca rápida de passes até Nathan, na direita. Ele chuta e o goleiro espalma.

23 – Escanteio. Matheus Bueno cruza. Vitor Carvalho cabeceia. O goleiro espalma. Alex Alves pega o rebote e chuta perto, ao lado.

40 – Gol do Coritiba. Pablo cruza da direita. Alecsandro cabeceia no cantinho.