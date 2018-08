Coritiba lamenta a morte de Tico Fontoura, ex-presidente do Conselho Deliberativo

site oficial do Coritiba

O Coritiba divulgou nota nessa quinta-feira (dia 9) informando o falecimento de José Antônio da Fontoura, o Tico Fontoura, ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Veja abaixo a nota do clube:

"O Coritiba Foot Ball Club lamenta com pesar o falecimento de José Antônio da Fontoura, conhecido por todos como Tico Fontoura, nesta quinta-feira (09). Ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube entre os anos de 2008 e 2009, Tico dedicou boa parte de sua vida em estar próximo dos assuntos que envolvem ao Coxa.

Tico Fontoura se tornou Conselheiro Vitalício do Coritiba em 1996, tendo recebido o título de Sócio Benemérito em 2003.

Os Conselhos Administrativos e Deliberativo, em nome dos torcedores coxas-brancas, prestam aqui sua homenagem a familiares e amigos, e agradecem pelos anos de dedicação de Tico Fontoura ao clube.

Em breve, informações sobre o velório e sepultamento."