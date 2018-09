Coritiba lança loja online com 50 produtos oficiais do clube

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Coritiba, em parceria com a Netshoes, lançou nessa segunda-feira (dia 24) a loja virtual oficial do Coxa. No site, estão à venda mais de 50 modelos oficiais do clube alviverde, como camisas, calções e agasalhos. A loja on-line traz as camisas da nova marca própria da equipe, batizada de 1909.

O projeto com a empresa de comércio esportivos online é mais uma parte do planejamento do clube com a sua marca, a 1909. Lançada há pouco mais de um mês, o selo esportivo também possui uma loja física, administrada pelo Coritiba, que fica no Couto Pereira.

Para a venda online, o Coritiba procurou a parceria com a Netshoes com o objetivo de “alcançar ainda mais torcedores” de forma “rápida, segura e prática no Brasil e no exterior”, segundo texto publicado no site oficial do clube.

“Desde o lançamento da marca própria 1909, trabalhamos para oferecer ainda mais para nossos sócios e torcedores. Alcançamos um sucesso com a loja física, tivemos uma ótima aceitação dos produtos oferecidos pela 1909 e comprovamos que novas receitas são possíveis. Precisávamos alcançar a mesma efetividade com o comércio on-line, algo aparentemente simples de nosso cotidiano, mas cercado de especialidades. A parceria com a Netshoes resolveu com excelência essa necessidade, por ser uma plataforma eficiente e segura, com a experiência que nossos torcedores merecem”, disse o vice-presidente do Coritiba, Anibal Mesquita.

“Sabemos que o torcedor coxa-branca é apaixonado pelo clube e pelos produtos do Verdão. Implantamos todo o know-how da Netshoes no e-commerce para levar comodidade, praticidade e agilidade aos coritibanos”, diz Adriana Crawford, gerente de B2B novos negócios da Netshoes. Crawford afirma também que a loja do Coritiba entra para o portfólio de mais de 25 lojas virtuais já administradas pela Netshoes, tendo marcas como Kappa, Puma, Olympikus, NBA, NFL e grandes times da América Latina.

Descontos

O desconto de 20% para sócios na compra de camisas de jogo e de 10% nos demais produtos são válidos apenas para a loja física, a Sou 1909, localizada no estádio Couto Pereira.

Sobre a Netshoes

A Netshoes é uma das principais plataformas de consumo online da América Latina, com operações próprias no Brasil e na Argentina. Com mais de 2,5 mil colaboradores e, por meio dos e-commerces Netshoes, Zattini e shoestock, oferece um amplo portfólio de produtos e serviços nas categorias de esporte, moda e beleza. A empresa também opera mais de 20 e-commerces na região, como as lojas oficiais da NBA, NFL, Olympikus e Puma, e dos principais clubes de futebol dos países em que está presente, como Corinthians, São Paulo e River Plate, entre outros.