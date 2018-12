Coritiba mira destaques da Série B

Rodolfo Luis Kowalski

Passado o período de turbulência política e garantida a permanência de Samir Namur na presidência para 2019, o Coritiba agora foca exclusivamente na montagem do elenco para a próxima temporada. De acordo com o técnico Argel Fucks, entre cinco e seis jogadores serão contratados para reforçar o elenco e a expectativa é que todos sejam jogadores com capacidade para assumir a condição de titulares.

“Devemos contratar de cinco a seis jogadores, não mais que isso, e acoplar os jogadores que estão aí, que vão permanecer, e a garotada que está chegando, que é o caso do Nathan, do Carvalbo, Matheus Bueno, Iago e Kady”, disse Fucks em entrevista ao programa Nação Coxa-Branca, produzido pela equipe de comunicação do próprio Coritiba.

Na entrevista, o treinador evitou falar em nomes, até para não prejudicar negociações em andamento. Ao que tudo indica, porém, esses reforços “fundamentais” serão principalmente jogadores que disputaram a última Série B. Os setores mais carentes do elenco são as laterais, meio de campo e ataque. A zaga, por outro lado, tem seis jogadores para a função.

Para a lateral-direita, o nome que tem sido especulado no Alto da Glória é o de Matheus Ribeiro, de 25 anos e que jogou a última Segundona pelo Figueirense,. Viveu seu melhor momento na carreira em 2016, no Atlético-GO, e atualmente pertence ao Santos. O clube praiano, contudo, já o liberou para negociar com outras equipes para 2019. Além do Coritiba, Ponte Preta e Vitória também teriam interesse, além do próprio Figueirense.

Para o meio de campo, dois nomes já foram comentados, ambos do Vila Nova-GO, 7º colocado da última Série B (ficou três pontos atrás do Goiás, quarto colocado). Um deles é o volante Geovane, que disputou 26 partidas na competição nacional e está com seu contrato junto ao Tigre próximo do fim. Novamente, porém, o Coxa deve encarar concorrência dura, uma vez que o Esmeraldino, o América-MG e o Botafogo-SP também já teriam procurado o atleta.

O outro nome do Tigre que pode trocar o vermelho e branco pelo verde e branco é o experiente meia Alan Mineiro. Aos 31 anos, o jogador é sonho antigo do novo diretor de futebol do Coxa, Rodrigo Pastana, que já havia tentado contratá-lo em pelo menos duas ocasiões durante sua passagem pelo Paraná Clube. Na última Série B, foram 34 jogos disputados, com 10 gols marcados e 5 assistências. Para fechar o negócio, contudo, o Verdão precisaria chegar a um acordo também com o Vila Nova, já que o jogador tem contrato com o Tigre até o final de 2019.