Coritiba muda o esquema, joga mal e empata com o penúltimo colocado

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, nessa sexta-feira (dia 10) à noite, no Couto Pereira, pela 20ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense caiu para a 10ª colocação, com 29 pontos. Está um ponto abaixo do G4, mas a distância pode aumentar até o final da rodada, neste sábado. A equipe do Maranhão está em penúltimo (19º) lugar, com 17 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Com o resultado, o Coxa tem agora apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos.

A fase no Sampaio Corrêa é ainda pior: não vence há dez rodadas (três empates e sete derrotas).

A torcida protestou bastante mos minutos finais, cantando “time sem vergonha” e xingando o presidente do clube, Samir Namur.

Em relação ao desempenho, o Coritiba novamente decepcionou. O treinador adotou um novo esquema tático no primeiro tempo e o time não se encontrou em campo. A defesa ficou vulnerável aos contra-ataques do adversário, o meio-campo não criou e o ataque não participou do jogo. No segundo tempo, o Coxa voltou ao esquema antigo e conseguiu melhorar um pouco, mas não o suficiente para criar chances e incomodar o Sampaio Corrêa.

- Foto: Geraldo Bubniak

TÉCNICO

O técnico Eduardo Baptista tem agora 18 jogos no Coritiba — seis vitórias, oito empates e quatro derrotas.

ESCALAÇÃO

No Coritiba, os desfalques eram Leandro Silva, Chiquinho, Iago Dias e Geovane. Eduardo Baptista fez três mudanças em relação ao último jogo. Na lateral-esquerda, William Matheus entrou no lugar de Chiquinho. No lado esquerdo, saiu Julio Rusch e entrou Thiago Lopes. E o meia Yan Sasse perdeu a vaga para o centroavante Bruno Moraes. O técnico inovou e usou o esquema tático 4-4-2 pela primeira vez. A linha de quatro do meio tinha Uillian Correia e Vitor Carvalho centralizados, Guilherme Parede na direita e Thiago Lopes na esquerda. Antes, o Coxa vinha atuando no 4-2-3-1 e, raramente, no 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O novo esquema não funcionou no primeiro tempo. Os volantes ficaram com a função de organizar o jogo pelo meio e fracassaram. Os extremos (Parede e Thiago) até tentaram, mas foram presas fáceis para a marcação adversária. E os centroavantes apenas brigaram com os zagueiros. O Coxa apenas rifou a bola para frente aguardando uma falha adversária. O Sampaio levou perigo em dois contra-ataques e até acertou uma bola na trave, aos 12. O Coritiba teve duas chances, ambas em bolas altas de Thiago Lopes para a área. Em uma delas, Bruno Moraes errou a bola, com o gol vazio.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Baptista fez duas substituições. Saíram Thiago Lopes e Bruno Moraes. E entraram os meias Yan Sasse (centralizado) e Alisson Farias (esquerda). Com isso, o time mudou para o 4-2-3-1 e passou a trocar passes pelo meio-campo. O Coxa apresentou uma melhora nos primeiros 15 minutos e criou boas jogadas pela direita, com Parede. No entanto, o Sampaio corrigiu a marcação e novamente equilibrou o jogo. Aos 28, outra troca. Saiu o volante Uillian Correia e entrou o meia Jean Carlos. O Coritiba não se encontrou em campo e seguiu trombando no adversário.

CORITIBA 0 x 0 SAMPAIO CORRÊA

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho, Uillian Correia (Jean Carlos), Guilherme Parede e Thiago Lopes (Yan Sasse); Jonatas Belusso e Bruno Moraes (Alisson Farias). Técnico: Eduardo Baptista

Sampaio Corrêa: Busatto; Silva, Maracás, Joécio e Alyson; William Oliveira (Cesar Sampaio) e Adilson Goiano; Fernando Sobral, Matheuzinho e Bruninho (João Paulo); Alison. Técnico: Paulo Roberto Santos

Gols:

Cartões amarelos: Uillian Correia, Rodrigo Ramos, Rafael Lima, William Matheus, Guilherme Parede (C). William, Matheuzinho (SC)

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Público: 5.444 pagantes (5.698 total)

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Falta na esquerda. Thiago Lopes cruza. Bruno Moraes cabeceou perto.

12 – Alyson cruza da esquerda. Matheuzinho se estica todo e chuta. A bola bate na trave.

18 – Adilson Goiano chuta de longe. Wilson defende no canto.

38 – Falta na esquerda. Thiago Lopes joga para a área. O goleiro tira mal. Belusso pega o rebote e chuta cruzado. A bola sobra com o gol vazio para Bruno Moraes, que fura. Vitor Carvalho também erra a bola.

40 – Bruninho invade a área e chuta perto, ao lado.

Segundo tempo

13 – Guilherme Parede cruza da direita. Impedido, Belusso marca o gol. O árbitro anula por impedimento.

15 – Bruninho invade a área e chuta cruzado. Wilson segura.

31 – Yan Sasse solta a bomba de fora da área. A bola passa perto.

47 - Jean Carlos chuta de longe. O goleiro defende, quase no centro