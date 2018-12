Coritiba não deverá ceder Galdezani ao Atlético-MG e mira futebol árabe

Redação Bem Paraná

O meia Matheus Galdezani, do Coritiba, tem poucas chances de ser negociado com o Atlético-MG em definitivo. A transferência era de interesse do clube paranaense – de olho no dinheiro da venda dos direitos econômicos – e do jogador – que manifestou vontade de ficar em Belo Horizonte. Mas o clube mineiro tende a descartá-lo. O provável destino é o futebol do Oriente Médio.

Segundo informações do Globoesporte.com, o Coritiba pediu R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos. O Atlético-MG rechaçou a ideia pagar esse valor – teria até o dia 20 para fazê-lo. No Galo, Galdezani não chegou a ser titular, mas foi um jogador bastante aproveitado como substituto. Tanto que somou 24 jogos no Brasileirão, com um gol marcado.

Segundo Eduardo Maluf, empresário de Galdezani, há outras propostas de compra de clubes do Brasil e do exterior – no caso, do futebol árabe. O jogador tem contrato com o Coritiba até o fim de 2020.