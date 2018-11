Coritiba oferece Couto Pereira para final da Libertadores, mas Conmebol desconversa

Redação Bem Paraná

O Coritiba disponibilizou, na tarde desta quarta-feira (28), o estádio Couto Pereira para a final da Copa Libertadores de 2018. A decisão, entre os argentinos River Plate e Boca Juniors, deveria ter sido finalizada no último sábado (24), mas uma confusão extracampo levou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a suspender a partida. As informações são da rádio CBN.

Na argumentação, o Coritiba afirmava que o estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e que já recebeu grandes eventos, como o show do músico britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd. Além disso, o clube lembrou que o Couto Pereira seria o palco da final da Copa Sul-Americana de 2016, entre Nacional de Medellín e Chapecoense – que só não ocorreu porque o avião do clube catarinense caiu, matando 71 pessoas.

O primeiro jogo da final da Libertadores foi realizado em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, e terminou 2 a 2. A partida de volta seria disputada no Monumental de Nuñez, no sábado, mas o ônibus dos jogadores do Boca foi atacado com pedras e spray de pimenta quando se dirigia ao estádio do River. Alguns jogadores acabaram atingidos. Por causa da confusão, a Conmebol suspendeu a decisão e, na terça-feira (27), declarou que a final seria disputada ou no dia 8 ou no dia 9 de dezembro. E indicou que o palco poderia ser Doha, no Qatar, ou Assunção, no Paraguai.

Outras cidades também se ofereceram para receber a partida, como Belo Horizonte e Medellín, na Colômbia. Nesta quarta, a Conmebol indicou que o jogo provavelmente não seria realizado no Brasil. A cidade de Doha é a preferida da entidade, mas fica muito longe – são 12 horas de avião em voo direto. Assunção, por sua vez, é mais perto – além de ser onde fica a sede da entidade.