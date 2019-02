Redação Bem Paraná

O Coritiba pifou de novo dentro de casa no Campeonato Paranaense. Na noite deste sábado (2), o time empatou com o Londrina em 0 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida era válida pela 5ª rodada da Taça Barcímio Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense.

Até agora, em três partidas, o Coritiba ainda não venceu no Couto Pereira. Em casa, empatou com Maringá (1 a 1) e Toledo (0 a 0). Fora de casa, contudo, o time derrotou o Foz (4 a 0) e o Athletico (2 a 1).

Na Taça Barcímio Sicupira, os times do grupo B – o do Coritiba – jogam contra as equipes do grupo A – o do Londrina. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais. Com o empate na partida deste sábado, o Coritiba foi a 9 pontos e perdeu a liderança para o FC Cascavel, que saltou para 11 pontos ao derrotar o Foz. O Londrina, por sua vez, também lidera o seu grupo, com 8 pontos, mas também pode deixar a liderança, dependendo dos demais resultados da rodada.

TABELA

O Coritiba encerra a fase de grupos da Taça Barcímio Sicupira no próximo domingo (10), quando enfrenta o Operário, em Ponta Grossa. O volante Vítor Carvalho, que recebeu o terceiro cartão amarelo neste sábado, cumpre suspensão. O Londrina, por sua vez, recebe o Paraná Clube no estádio do Café.

COPA DO BRASIL

Antes da última rodada, porém, o Londrina vai estrear pela Copa do Brasil. O time vai enfrentar o Americano de Campos (RJ), na próxima quinta-feira (7), em Saquarema (RJ). O Coritiba, por outro lado, terá uma semana de folga; a estreia na Copa do Brasil só será no dia 14, uma quinta-feira, contra o URT, em Patos de Minas (MG).

TÉCNICO

O técnico Argel Fucks comadou o Coritiba pela 16ª vez desde que chegou. Nos 15 jogos anteriores, ele somou seis vitórias, seis empates e três derrotas pelo clube.

ESCALAÇÃO

Argel não podia contar com o volante João Vítor, suspenso, e escalou Vitor Carvalho na posição. Ele fez a equipe entrar num 4-4-2, com Matheus Bueno de segundo volante, Kady na meia-ponta-direita, Giovanni na meia pelo lado esquerdao, Igor Jesus de pivô e Iago Dias na ponta-esquerda.

PRIMEIRO TEMPO

Uma pancada de chuva pouco antes da partida castigou o Alto da Glória e encheu o gramado do Couto Pereira de poças. Com isso, o jogo teve muitas disputas de força física, muitos cruzamentos e muitas faltas – 25 ao todo na etapa inicial. O time da casa tentou cruzar bolas para a área de todos os jeitos, mas sem sucesso. O goleiro Alan não precisou fazer nenhuma defesa – ao contrário de Wilson, que salvou um chute perigoso de Uelber.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba não mudou a forma de jogar na etapa final. Aos 13 minutos, Argel trocou o meia Kady pelo atacante Nathan – que, em seu primeiro toque na bola, quase fez um gol, mas mandou para fora. Com a troca, o time ficou num 4-3-3, com um pivô (Igor Jesus) e dois pontas agudos, Nathan e Iago. Criou mais chances, mas não o suficiente para marcar – e ainda sofreu com as bolas altas do Londrina. Aos 28 minutos, Sávio deu lugar a Geovane. Aos 35, Luis Henrique entrou no lugar de Giovanni, desgastado. Depois disso, o time da casa só criou mais uma chance, mas Vitor Carvalho errou a bola na área. Assim, o Coxa amargou mais um empate no Couto.

CORITIBA 0 x 0 LONDRINA

Coritiba: Wilson; Sávio (Geovane), Alan Costa, Sabino e Fabiano; Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Giovanni (Luis Henrique) e Kady (Nathan); Iago e Igor Jesus. Técnico: Argel Fucks

Londrina: Alan; Raí Ramos (Matheuzinho), Augusto, Marcondes e Felipe Vieira; Rômulo, Júnior Ramos (Pedro Cacho) e Matheus Bianqui; Marcelinho (Weverton), Uelber e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão

Gols:

Cartões amarelos: Augusto, Igor Jesus, Vítor Carvalho, Sávio, Uelber

Árbitro: Rafael Traci

Público: 3.863 (total)

Local: Couto Pereira, sábado

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

6 – Felipe Vieira arrisca de longe e manda à direita do gol

8 – Kady cobra falta para a área. Sabino cabeceia a gol. A bola toca em Rômulo. Os jogadores do Coritiba pedem pênalti. O árbitro manda seguir

11 – Kady cobra falta de longe e manda para fora

22 – Uelber recebe de Marcelinho e finaliza no canto direito. Wilson salta e defende

24 – Rômulo cobra falta de longe e manda por cima do gol

26 – Sávio tabela com Kady, recebe e cruza. Marcondes corta parta escanteio antes da chegada de Igor Jesus. Após a cobrança, Sabino cabeceia por cima

29 – Giovanni bate de longe. A bola sai à direita do gol

32 – Raí Ramos dribla Matheus Bueno e chuta de fora da área. A bola vai por cima

40 – Igor Jesus faz o pivô e serve Iago Dias, que dribla Augusto e chuta na rede do lado de fora

SEGUNDO TEMPO

13 – Fabiano cruza da esquerda. Nathan surge na área e finaliza com perigo, mas para fora

15 – Fabiano cobra falta e acerta a barreira. Ele pega a sobra e cruza. Alan Costa cabeceia sem perigo, por cima do gol

17 – Vitor Carvalho chuta a 30 metros de distância. A bola assusta e sai rente ao travessão

20 – Giovanni ergue a bola à área. Sávio cabeceia. O goleiro pega fácil

22 – Giovanni domina no peito e bate a gol. A bola amortece na defesa e o goleiro pega

24 – Após escanteio, Matheus Bianqui cabeceia para fora

25 – Sávio cruza. A zaga afasta. Giovanni arremata e Marcondes salva

29 – Giovanni cobra escanteio. Igor Jesus, na pequena área, cabeceia por cima do gol

31 – Rômulo cobra alta a mais de 30 metros do gol e manda por cima

32 – Marcelinho cobra falta para a área. Augusto cabeceia para fora

40 – Iago Dias cruza. Vítor Carvalho, na área, erra a bola