Coritiba pode trazer zagueiro ex-Atlético e Paraná

Redação Bem Paraná

O Coritiba pode contratar o zagueiro Fabrício, de 28 anos, que disputou a última Série B pelo Guarani de Campinas. O jogador já teve passagens pelo Paraná Clube (em 2008) e pelo Atlético Paranaense (em 2011) e tem um histórico digno de andarilho. Em 10 anos de carreira, já jogou em 16 clubes.

Para levar Fabrício, os coxas-brancas terão que disputa-lo com o próprio Guarani. Na última Série B, Fabrício defendeu o time de Campinas em 15 partidas e marcou um gol. Encerrou a temporada como capitão do time. O contrato estava no fim e o clube fez uma proposta de renovação, mas ainda não obteve resposta.

Revelado pelo Flamengo, Fabrício foi emprestado ao Paraná Clube para a Série B de 2008. Jogou 17 partidas e fez 2 gols. Depois, passou por Hoffenheim (Alemanha), Palmeiras e Cruzeiro antes de atuar pelo Atlético, onde fez 20 jogos e 1 gol no Brasileirão. Após sair da Baixada, rodou por Vasco, Vitória, Fluminense, Bragantino, Partizan (Sérvia), Muang Thong United (Tailândia), Astra Giurgiu (Romênia), Omonia (Chipre) e Aqtobe (Cazaquistão) antes de ir para o Guarani, para a Série B de 2018.

Outros jogadores que estariam na mira do Coritiba são os laterais Felipe Mattioni (Juventude) e Matheus Ribeiro (Figueirense), os meias Geovane e Alan Mineiro (ambos do Vila Nova-GO) e o atacante Elton, ex-Iraty e que está no Figueirense.

De saída

Por outro lado, alguns jogadores estão de saída. Dos jogadores com contrato perto do fim, quase todos deverão sair. Isso inclui os laterais Abner e Leandro Silva, os meio-campistas Escobar, Vinicius Kiss, Uillian Correia, Alisson Farias, Chiquinho e Jean Carlos e os atacantes Alecsandro, Bruno Moraes, Alvarenga, Pablo e Guilherme.

Alguns jogadores, como Rafael Lima, Alex Alves, William Matheus e Simião, passarão por renegociações se quiserem permanecer no Coritiba. O clube não confirmou a dispensa dos jogadores, mas os nomes estão em uma lista de renegociações para a montagem do elenco para a próxima temporada.