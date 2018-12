Coritiba pode trocar ‘seis’ por ‘meia dúzia’ de jogadores

Redação Bem Paraná

O Coritiba pode trocar “seis” por “meia dúzia” no elenco. Literalmente. Seis jogadores que ainda têm contrato com o clube podem estar de saída. Por outro lado, há seis reforços na mira. Um deles, o zagueiro Fabrício, ex-Paraná e Atlético e com outros 14 times no currículo.

Os seis jogadores de saída seriam os zagueiros Rafael Lima e Alex Alves, o volante Simião, o meia Carlos Eduardo e o atacante Jonatas Belusso. Além deles, o Coritiba admite também a saída do meia-atacante Guilherme Parede – mas, neste caso, só se houver uma boa proposta.

Já a “meia dúzia”, além de Fabrício, teria também os laterais Felipe Mattioni (Juventude) e Matheus Ribeiro (Figueirense), os meias Geovane e Alan Mineiro (ambos do Vila Nova-GO) e o atacante Elton (Figueirense).

Desses, a negociação mais difícil seria a de Alan Mineiro. O Vila Nova chegou a pedir uma contrapartida para liberá-lo. O jogador é um sonho antigo do gerente de futebol Rodrigo Pastana, que tentou levá-lo para o Paraná Clube em 2017, mas sem sucesso.

Treze jogadores cujos contratos se encerraram ao fim da Série B estão descartados para o próximo ano. São eles os laterais-direitos Leandro Silva e Carlos César, o lateral-esquerdo e Abner, os volantes Escobar, Uillian Correia e Vinícius Kiss, os meias Alisson Farias, Chiquinho e Jean Carlos e os atacantes Alecsandro, Alvarenga, Pablo e Bruno Moraes.