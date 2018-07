Coritiba renova contrato com o prata-da-casa Geovane

Redação Bem Paraná

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira (19) que renovou contrato por mais duas temporadas com o zagueiro Geovane, 21 anos. Segundo a diretoria, há uma filosofia de valorização dos jogadores formados na fase do clube – os pratas-da- casa.

“Estou muito feliz com esta renovação, é fruto de muito trabalho, espero que sejam dois anos de muitas alegrias e conquistas com a camisa do Coritiba”, disse o zagueiro, que recentemente finalizou a recuperação de uma lesão no joelho.

Geovane chegou ao Coritiba com 15 anos. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título com a camisa coxa-branca: o ABC Cup. Além deste, também conquistou o Torneio de Gradisca, na Itália, Dallas Cup, nos EUA, e dois Paranaenses.