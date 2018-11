Coritiba repete erros, ressuscita o Guarani e praticamente sela 2019 na Série B

Rodolfo Luis Kowalski

Nem mais um milagre deve ser capaz de salvar o Coritiba em 2018. Jogando num Couto Pereira vazio (menor público do clube nesta edição da Segundona) na noite deste sábado (03 de novembro), a equipe alviverde jogou pouco, sofreu muito e acabou amargando mais uma derrota na Série B. O carrasco desta vez foi o Guarani, que marcou um gol em cada tempo, primeiro com o jovem Poveda (que fazia sua primeira partida como titular do Bugre) e depois com Jefferson Nem, para consolidar uma vitória tranquila por 2 a 0.



Com o placar, o time de Campinas ressuscita (não ganhava há cinco partidas) e chega aos 49 pontos, mantendo-se vivo na luta pelo acesso (é o nono colocado). Já o Coxa estaciona nos 46 pontos e, em 10º lugar, está oito pontos atrás do Goiás, quarto colocado, restando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato (12 pontos em disputa).

Na próxima terça-feira (06/11) o time paranaense volta a campo contra o São Bento, fora de casa, às 20h30. Pode ser a partida que exterminará qualquer fio de esperança que ainda sobre aos torceedores com relação ao acesso. Já o Guarani joga no mesmo dia, às 21h30, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli.

HOMENAGEM PÓSTUMA



Antes da bola rolar no gramado do Alto da Glória, um minuto de silêncio no estádio, em homenagem ao jogador Daniel Freitas, que defendeu o Coritiba no ano passado e na última semana foi encontrado morto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), vítima de um crime brutal, ainda em investigação pela Polícia Civil. Os suspeitos, contudo, já foram presos: três membros de uma mesma família (pai, mãe e filha).



O JOGO





Com três desfalques para a partida (o goleiro Wilson, o meia Carlos Eduardo e o atacante Guilherme Parede), Argel Fucks apostou em Rafael Martins (que fez sua terceira partida como profissional) no gol e em Yan Sasse no setor ofensivo. No time visitante, a principal mudança foi no ataque, com o jovem Poveda fazendo sua primeira partida como titular do Bugre (o titular, Bruno Mendes, está lesionado e o reserva, Marcão, suspenso).

A expectativa era de uma partida equilibrada no Couto Pereira. Mas o que se viu em campo foi um verdadeiro massacre do Guarani, que se aproveitava dos diversos erros de passe do adversário para contra-atacar em velocidade. Sempre que possível e de onde fosse possível, a equipe testava o goleiro Rafael Martins seguidas vezes e levava perigo. Foram nove chances de gol e cinco intervenções do substituto de Wilson. Ele só não conseguiu salvar na linda jogada de Poveda, aos 30 minutos: 1 a 0 para o Guarani.

Em desvantagem no placar e atuando pessimamente em todos os setores do campo, o Coxa logo esgotou a paciência dos torcedores, que fizeram ecoar vaias pelo Couto Pereira desde o primeiro tempo. Argel Fucks ainda tentou mudar o cenário com a entrada de Alisson Farias no lugar de Jean Carlos, pouco antes do intervalo. Já na volta para a etapa final, foi vez de Chiquinho substituir Yan Sasse – que já ameaça se tornar mais uma “eterna promessa”.

As alterações até fizeram com que a equipe melhorarasse sua produção ofensiva e segurasse mais a bola no campo de ataque. Mas Alecsandro, aos seis minutos, perdeu a grande chance do Coritiba para empatar o jogo. E quem não faz, toma. Foi o que aconteceu aos 18 minutos, em belo lance de Jefferson Nem, que superou a marcação coxa-branca com uma facilidade incrível.

Aos torcedores, restava a oportunidade de “zoar” o próprio time, como uma forma de extravasar a frustração e protestar contra o desempenho pífio da equipe mandante. Vaias e gritos de “olé” a cada toque de bola do Bugre. E nenhum sinal de reação por parte dos visitantes, que ainda fizeram a última substituição aos 30 minutos, com Vinicius Kiss no lugar de Simião. O ato final da partida, porém, foi a expulsão do meia-atacante Guilherme, após falta por trás em Caíque.



CORITIBA 0 X 2 GUARANI



Coritiba: Rafael Martins; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião (Vinicius Kiss), Yan Sasse (Chiquinho), Jean Carlos (Alisson Farias) e Guilherme; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Guarani: Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Romário; Willian Oliveira, Ricardinho e Denner (Fabrício Bigode); Jefferson Nem, Poveda (Caíque) e Matheus Anjos (Rafael Longuine). Técnico: Umberto Louzer.

Gols: Poveda (30-1º), Jefferson Nem (18-2º)

Cartões amarelos: Vitor Carvalho e Rafael Lima (C); Matheus Anjos e Fabrício (G).

Cartão vermelho: Guilherme (C)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Público: 2.451 pagantes (2.726 total)

Renda: R$ 42.196,00

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), sábado (03 de novembro) às 19h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Cobrança de falta da intermediária. Fabrício toma distância e arrisca um chute forte de longe. A bola quica e complica para Rafael Martins, que espalma



9 – Cobrança de falta de Jean Carlos. A bola viaja para a área e Vitor Carvalho desvia. A bola já entrava no gol, mas Agenor se estica todo e consegue mandar para escanteio.



15 – Passe errado no meio de campo e Jefferson Nem intercepta. O jogador do Bugre toca para Denner, que avança até a entrada da área e chuta cruzado, ao lado do gol.

20 – Matheus Anjos abre para Kevin, que cruza na medida para Denner. O meia-atacante disputa a bola com a zaga e Matheus Anjos aparece de novo, livre dentro da área, para chutar. Rafael Martins fecha o ângulo e salva o Coxa.

21 – Depois da cobrança de escanteio, a bola sobra na entrada da área para Ricardinho, que acerta um chute muito forte. Rafael Martins salta e faz outra grande defesa.

22 – Kevin aciona Jefferson Nem, que arrisca outro chute de longe, por cima do gol.



26 – Coxa erra feio na saída de bola. Willian Oliveira aproveita e chuta de longe. Rafael Martins desvia com a pontinha dos dedos.



27 – Cobrança de escanteio na segunda trave. Fabrício sobe mais que o marcador e cabeceia com liberdade, muito perto do gol. Rafael Martins só ficou olhando.

30 Gol do Guarani! Poveda recupera a bola no meio de campo, avança e abre para Denner. O meia devolve na medida para o jovem atacante aparecer livre dentro da área e bater bem colocado, sem chance para o goleiro.



41 – Poveda recebe bom passe de Matheus Anjos e chuta cruzado. Rafael Martins aparece novamente e defende.



42 – Cruzamento da intermediária de Abner. Alecsandro dá um peixinho corajoso e cabeceia, para defesa segura de Agenor.



44 – Cobrança de escanteio de Alisson Farias. Agenor sai mal e Alan Costa cabeceia para o gol. A bola beija o travessão e vai para fora.



Segundo tempo