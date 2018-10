Coritiba tem três baixas e uma dúvida para enfrentar o Guarani

Silvio Rauth Filho

O Coritiba tem três baixas confirmadas para a partida de sábado (dia 3), contra o Guarani, no Couto Pereira, pela 34ª rodada da Série B. O goleiro Wilson sofreu lesão no joelho e só volta a jogar em 2018. Outros dois estão suspensos: o ponta Guilherme Parede e o meia Carlos Eduardo. Ambos foram expulsos no empate com o Paysandu, no último sábado.

Carlos Eduardo entrou no segundo tempo e ainda não atuou como titular no Coritiba. Parede é o artilheiro do clube em 2018, com 12 gols em 43 partidas.

A vaga de Guilherme Parede pode ficar com o meia Yan Sasse. Nesse caso, o time mudaria do esquema tático 4-2-3-1 para o 4-2-2-2. O técnico Argel Fucks vem alternando entre esses dois modelos desde que chegou ao clube.

Para jogar no 4-2-2-2, porém, ele depende da recuperação do meia Chiquinho, que não enfrentou o Paysandu devido a uma lesão. Nessa terça-feira (dia 30), Chiquinho fez trabalhos específicos e, com isso, tem boas chances de estar recuperado até sábado.

Caso decida manter o 4-2-3-1, Argel pode escalar os pontas Nathan ou Iago Dias no lugar de Parede.

Com isso, a provável escalação para sábado é Rafael Martins; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Simião, Yan Sasse (Chiquinho ou Iago Dias) e Jean Carlos; Guilherme e Alecsandro.

CAMISA UM

O goleiro do Coritiba na reta final da Série B será Rafael Martins, 26 anos, revelado na base do clube, que só disputou duas partidas com a equipe principal desde que foi promovido ao profissional. As duas foram nas derrotas para a Ponte Preta (2 a 0) no Brasileirão 2016 e para o Maringá (3 a 0) no Campeonato Paranaense 2018.

MENSAGEM

O goleiro Wilson, capitão da equipe, postou uma mensagem em suas redes sociais valorizando a oportunidade que Rafael terá. Após lamentar sua lesão, ele lembrou que "estamos bem servidos de goleiros e agora me junto à vocês na arquibancada para torcer pelo Coxa até o fim", enfatizou.