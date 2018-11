Coritiba tenta ‘enquadrar’ Alecsandro e Pablo para ficar com eles em 2019

Redação Bem Paraná

O Coritiba vai tentar “enquadrar” os atacantes Alecsandro e Pablo para ficar com eles em 2019. Ambos têm contrato se encerrando ao fim deste ano e precisam de uma palavra dos dirigentes para permanecer no Alto da Glória na próxima temporada. Nos dois casos, o “enquadramento” significa coisas diferentes.

Alecsandro, no caso, teria que reduzir o salário. E disse que já conversou com os dirigentes. “Primeiro tenho que me reenquadrar na condição do clube e depois teremos que discutir, tecnicamente falando, até que ponto acham que vou ser útil”, disse o jogador, em entrevista à rádio Banda B. Embora não tenha citado valores, o jogador afirmou que a redução teria que ser de 80%.

Aos 37 anos, o atacante declarou que ainda pretende atuar por mais um ano, no mínimo. E, se não ficar no Coritiba, vai buscar espaço em outro lugar. “Sei também que devo receber propostas de outros clubes”, disse ele. A renovação, contudo, ainda depende das questões políticas envolvendo o clube. O presidente Samir Namur pode ser destituído e o gerente de futebol Rodrigo Pastana chegou apenas recentemente. “Já falei com a diretoria que minha conversa era de permanecer. Vou esperar alguns dias”, afirmou o jogador.

Já Pablo pode ter que mudar de posição. Atacante de origem, ele atuou como lateral-direito na última sexta-feira – e fez o cruzamento para Alecsandro marcar o gol da vitória coxa-branca sobre o Fortaleza, por 1 a 0. Como atacante, Pablo não marca gol há mais de dois anos. Como lateral, ele foi elogiado pelo técnico Argel Fucks. “Falei para ele desistir de ser atacante e jogar de lateral porque é rápido, marca bem, tem uma imposição física, ataca a bola, e o cruzamento dele é nosso melhor”, disse o treinador, que está garantido no clube para 2019. “Acredito que ele deve se colocar de lateral-direito e assumir essa posição. É uma posição que vai se dar melhor”.