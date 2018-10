Coritiba terá dois retornos e tenta recuperar quatro lesionados

Silvio Rauth Filho

O Coritiba terá dois reforços confirmados para a próxima partida, que será na sexta-feira (dia 5), no Couto Pereira, contra o Juventude. O zagueiro Thalisson Kelven e o volante Uillian Correia, que cumpriram suspensão automática diante do Avaí, agora podem retornar ao time.

O clube tenta recuperar quatro lesionados para a reta final da Série B. O volante Escobar, que não enfrentou o Avaí devido a edema muscular na coxa, segue em recuperação e segue como desfalque. O lateral-esquerdo Henrique Gelain e o meia Carlos Eduardo participaram de trabalhos específicos na preparação física nessa segunda-feira. Ainda não há previsão de quando poderão reforçar a equipe. O zagueiro Romércio iniciou o processo de transição entre o departamento médico e os treinos “normais”. Com isso, também poderá voltar ao time nas rodadas finais da Sèrie B.

A provável escalação para pegar o Juventude é Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven (Alan Costa), Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Uillian Correia (Simião); Jean Carlos (Guilherme) e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro.

No último jogo, o treinador começou o jogo no esquema tático 4-2-3-1 para defender e no 4-2-2-2 para atacar, com Parede aberto em uma ponta e Alecsandro como centroavante. Jean Carlos e Chiquinho atuavam como meias.

No segundo tempo, Argel tirou Jean Carlos e colocou o ponta Guilherme. O time passou a atacar no 4-3-3 e a defender no 4-2-3-1. Como o desempenho foi melhor na segunda etapa, é possível que o treinador estude uma mudança tática. No entanto, tudo vai depender dos treinamentos da semana e das características do adversário.