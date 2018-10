Coritiba termina a rodada em décimo lugar da Série B

Silvio Rauth Filho

O Coritiba terminou a 32ª rodada da Série B na 10ª posição. As vitórias do Londrina sobre o Sampaio Corrêa, no sábado, e da Ponte Preta sobre o Figueirense, na sexta-feira, tiraram duas colocações da equipe de Curitiba. Nessa rodada, o Coxa empatou com o CSA, na última terça-feira. Após a partida, estava em 8º lugar. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

A distância para o G4, porém, segue a mesma: seis pontos. Faltam seis rodadas para terminar a competição. Segundo o site Chancedegol, o Coritiba tem 1,3% de probabilidade de terminar a Série B entre os quatro primeiros e, com isso, garantir o acesso à primeira divisão ainda em 2018.

Na reta final, o Coritiba ainda vai jogar três vezes fora de casa: contra o Paysandu, São Bento e Ponta Preta. As três partidas no Couto Pereira serão contra Guarani, Goiás e Fortaleza.

ESCALAÇÃO

O Coritiba só volta a jogar em 27 de outubro, quando enfrenta o Paysandu, em Belém. Até lá, o técnico Argel Fucks pode ter todo o elenco à disposição. O meia Jean Carlos volta após cumprir suspensão. O volante Escobar está recuperado de lesão e volta a ser opção para o treinador. A única baixa nos últimos treinos foi o meia Kady, que ainda não foi utilizado por Argel.

Com isso, o provável time para a próxima partida é: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme Parede, Chiquinho e Guilherme (Jean Carlos); Alecsandro.

Se apostar em Guilherme, o time segue no esquema tático 4-2-3-1, com Guilherme e Parede como extremos (pelos lados do campo). Caso opte por Jean Carlos, a equipe voltará a utilizar o 4-2-2-2, com Parede e Alecsandro no ataque. E Chiquinho e Jean Carlos como meias.