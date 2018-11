Coritiba vence o Paraná e está na semifinal do Sub-19

site oficial do Coritiba

O Coritiba entrou em campo, na tarde desta quinta-feira (01), pela terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-19, para enfrentar o Paraná Clube. Atuando no Centro de Treinamento Bayard Osna, em um jogo emocionante, a piazada coxa-branca venceu o Paraná pelo placar de 3 a 2 e garantiu vaga na fase semifinal do estadual da categoria.

Agora, o Coxa folga na última rodada desta fase e já classificado, o Verdão aguarda a partida entre Paraná Clube e Londrina e os jogos do outro grupo para conhecer o adversário da semifinal.

O JOGO

O Coxa atuou com: Bruno Bertinatto, Yan Santos, Henrique Vermudt, Léo Anadrade, Matheus Bueno, PH (Mateus Moura), Maycon, Araújo, Luizinho, Igor Paixão (Biro) e Pablo Thomaz.

Logo no começo da partida, o Verdão saiu na frente com gol de fora da área do meio campista Matheus Bueno. Com vantagem no marcador, o Coxa administrou a vantagem e ainda teve grande chance para aumentar em cabeçada forte de Léo Andrade que passando sobre a meta.

Na etapa complementar, o Paraná conseguiu o empate em uma jogada rápida pelo lado esquerdo. Após, o gol do Paraná a partida ficou extremamente aberta no CT da Graciosa.

O Coxa passou novamente à frente com Léo Andrade, marcando de cabeça após cobrança de escanteio. Mas o Paraná respondeu rapidamente e Warley apareceu na área alviverde para deixar tudo igual.

O gol que deu a vitória do Verdão veio aos 46 minutos da etapa complementar. O artilheiro Pablo Thomaz recebeu na área, invadiu a área e bateu rasteiro, colocando números finais e sacaramentando a classificação do Verdão.