Corpo de Marcelo Yuka é velado no Rio, na Lapa

Amigos, fãs e parentes do músico chegaram desde o início da tarde para se despedirem. Nas redes sociais, muitos prestaram homenagem a Yuka desde a notícia de sua morte no fim da noite de sexta-feira (18).

Na porta do velório, o artista Marcondes Rocco, de 42 anos, pintava um quadro com a rosto do artista.